ママさんが生まれたばかりの赤ちゃんと一緒にお家に帰ったら、ワンコは温かく迎えてくれて…？初対面の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で12万9000回再生を突破。「嬉しいね」「やっと会えたねーと言ってるみたい」といった声が寄せられています。

【動画：出産のため入院していた女性→退院後、赤ちゃんと一緒に家に帰ったら『犬』が…尊すぎる『初対面の光景』】

ワンコと赤ちゃんの初対面

TikTokアカウント「marokun22」に投稿されたのは、豆柴の「麻呂」くんと赤ちゃんが初めて会った時の様子です。無事に出産を終えて退院したママさんは、赤ちゃんと一緒にお家に帰りました。

さっそく麻呂くんに新たな家族を紹介しようと、赤ちゃんを抱っこして床に座るママさん。すると麻呂くんが寄ってきて赤ちゃんの匂いをクンクンと嗅ぎ、「はじめまして」のご挨拶をしてくれたとか。

赤ちゃんに興味津々！

最初は遠慮がちにご挨拶していた麻呂くんですが、途中でママさんのお膝に手をついて赤ちゃんの方へ身を乗り出し、「お顔を見せて！」とアピール開始。ママさんが立ち上がると麻呂くんも二本足で立ち、「もっと赤ちゃんを見せてよ～」と一生懸命背伸びをしたそう。興味津々な姿が愛おしくて、思わず頬が緩みます。

ご挨拶が一段落した後も、麻呂くんは赤ちゃんのことが気になって仕方ないようで、そばを離れようとしなかったとか。赤ちゃんがママさんやパパさんに抱っこされている時は嬉しそうに匂いを嗅ぎにきて、ベビーベッドで寝ている時は立ち上がって見守っていたそうです。

尊い光景にほっこり

麻呂くんはママさんの妊娠中に、お腹にぴとっとくっついていることが多かったそう。その頃から赤ちゃんに会える日を楽しみに待っていたからこそ、本当のお兄ちゃんのように愛情たっぷりで迎えてくれたのかもしれませんね。

きっとこれからも麻呂くんは赤ちゃんに優しく寄り添い、成長を見守り続けてくれることでしょう。尊い光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「赤ちゃん可愛いくて興味津々なんだね」「優しいお兄ちゃんになりそう」「『俺にも守るもんが出来たんだな』」「これからが楽しみですね」といったコメントが寄せられています。

麻呂くんと赤ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「marokun22」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「marokun22」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。