散歩中に仕事帰りのパパを発見！嬉しすぎるわんこは自分の大きさを無視した行動に…！？愛があふれて止まらない光景が話題を呼び、投稿には「愛情を受け取ってあげて！」「相撲の稽古かな？ｗｗ」「かわいすぎるー」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：外で『仕事帰りのパパ』に会った超大型犬→嬉しくなりすぎて…自分の大きさがわかっていない『まさかのハプニング』】

散歩中にパパと遭遇したわんこ

TikTokアカウント「stanpooh.great」に投稿されたのは、グレートピレニーズの「そら」君の散歩中に起こった嬉しいハプニング。

この日、いつものように散歩していると、仕事帰りのパパを発見！テンション急上昇のソラくん、パパにガバッと体ごと抱きついたのだそう。もちろんパパも愛犬の愛を受け止めますが、すでにへっぴり腰…。

このとき生後11か月のそら君、まだパピーとはいえ体重は33キロ。超大型犬の実力をこれ以上ないほど発揮するそら君を両手で必死に包み込むパパ…。無理な体勢なのにそら君をヨシヨシしてあげるパパの優しさには感無量です…！

超大型犬の大きな愛♡

しかしパパにも限界が近づきます。『分かった、分かったよ』ともう十分だと伝えますが、当のそら君はどこ吹く風。そしてついにそのときが…。

地面に降ろそうとしゃがみ始めたパパですが、そら君も一緒に体重を預けてきたため、重みに耐えきれずそのままドスン！と地面にひっくり返ってしまったそう。容赦なくパパを押し潰したそら君は、軽快に歩き出したのでした…。

自分の大きさを分かっていないそら君の大きな愛は、受け止める方も相当な覚悟が必要ですね…！？

この投稿には「子どもかと思ったらパパだった！」「潰すくらい嬉しかったんだね」「天使の重み」などのコメントが寄せられています。

この日はママを…！？

そら君の大きな愛でご家族が押し潰されてしまう光景は日常茶飯事なんだとか！この日はママにその悲劇が…。ソファに座っていたママの上にどっかり乗ってきたそら君に、パパも思わず『潰された…』と声が漏れてしまいます。

案の定ママは1ミリも動けませんが、当のそら君はなんともご満悦なお顔だったそう。大好きな人の匂いと温もりは、わんこにとって最大の安心材料。そら君の表情がそのことを物語っています。ご家族の愛情に包まれて、スクスクと成長するそら君なのでした♡

TikTokアカウント「stanpooh.great」には、そら君と先住犬ベルちゃんの賑やかすぎる日常が紹介されています。ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「stanpooh.great」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております