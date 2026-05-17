5月17日、東京競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、クカイリモク（牡3・美浦・堀宣行）が勝利した。3/4馬身差の2着にニシノマルガリート（牡3・美浦・鈴木伸尋）、3着にイニスフェイル（牡3・美浦・稲垣幸雄）が入った。勝ちタイムは1:47.1（良）。

2番人気でC.ルメール騎乗、マジックパレス（牝3・美浦・木村哲也）は、12着敗退。

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手応えよく抜け出す

D.レーン騎乗の1番人気、クカイリモクが断然の支持に応え、嬉しい初勝利を飾った。外枠から好スタート、好ダッシュを決めると、そのまま先行争いへ。道中は好位4、5番手の外でスムーズに流れへ乗り、絶好の形で勝負どころを迎えた。手応え十分のまま馬なりで坂を駆け上がると、ラスト200mで先頭へ。一気に抜け出してからも脚色は衰えず、最後まで力強く押し切った。

クカイリモク 2戦1勝

（牡3・美浦・堀宣行）

父：サートゥルナーリア

母：ウィキウィキ

母父：フレンチデピュティ

馬主：金子真人ホールディングス

生産者：坂東牧場