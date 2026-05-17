クレヨンしんちゃんとFREAK’S STOREがコラボ！サウナ気分高まる新作登場

「クレヨンしんちゃん」と「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」がコラボレーション♡さらにサウナグッズブランド「SAUVENIR（サウベニア）」を加えたトリプルコラボとして、館内着風セットアップやサウナハット、タオルセットなど遊び心たっぷりのアイテムが登場します。2026年5月15日（金）より全国のFREAK’S STORE店舗とオンラインストアで発売開始。サウナ好きさんも、しんちゃんファンも見逃せないラインアップです♪

館内着風セットアップが主役♡

今回のコラボで特に注目したいのが、スーパー銭湯の館内着をイメージした「KANNAIGI」シリーズ。しんちゃんらしいカラーリングとリラックス感のあるデザインが魅力です。

クレヨンしんちゃん 裏毛KANNAIGI



価格：6,600円（税込）

しんちゃんのパジャマ柄や、おなじみの服をイメージしたレッド×イエローのセットアップ。やわらかな裏毛素材で着心地も抜群です。持ち運びに便利なナップサック付きなので、サウナや旅行にもぴったり♡

クレヨンしんちゃん パイルKANNAIGI



価格：6,600円（税込）

吸水性に優れたパイル編み素材を採用したセットアップ。トップスとパンツには、それぞれしんちゃんのワンポイント刺繍が施されていて、大人でも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

こちらもナップサック付きで、デイリー使いにも活躍してくれそう♪

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サウナ時間を彩る小物にも注目

クレヨンしんちゃん サウナハット



価格：2,200円（税込）

しんちゃんのパジャマ柄がプリントされたサウナハット。便利なループ付きで、サウナ施設でも使いやすい仕様になっています。ポップなデザインながら落ち着いたカラーで、大人のサウナコーデにもなじみます。

クレヨンしんちゃん タオルセット



価格：3,300円（税込）

サウナから普段使いまで幅広く活躍するタオルとショルダーバッグのセット。ユニセックスで使いやすいデザインなので、友達やパートナーとのおそろいにもおすすめです♡

実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムは、ちょっとしたギフトにもぴったり。サウナ好きの心をくすぐるデザインが魅力です。

©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 2026

全国店舗＆オンラインで発売

今回のコラボアイテムは、2026年5月15日（金）より全国のFREAK’S STORE店舗および各種オンラインストアにて販売開始されます。

展開店舗は渋谷、池袋パルコ、ららぽーと豊洲、ルミネ横浜、テラスモール湘南、阪急西宮ガーデンズ、アミュプラザ博多など全国各地で展開。

オンラインでは「Daytona Park」「ZOZOTOWN」「Rakuten Fashion」でも購入可能です。

サウナブームが続く今、リラックスタイムをもっと楽しく彩ってくれる今回のコラボは、早めのチェックがおすすめです♪

まとめ

遊び心たっぷりのデザインと、サウナシーンでも活躍する実用性を兼ね備えた「クレヨンしんちゃん」とFREAK’S STOREのコラボアイテム。

館内着風セットアップからサウナハット、タオルセットまで、毎日のリラックスタイムをもっと楽しくしてくれるラインアップが揃いました♡

しんちゃんらしいポップな世界観を取り入れて、いつものサウナ時間やおうち時間をさらにハッピーに楽しんでみてはいかがでしょうか♪