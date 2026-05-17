坂田将吾、中二感あふれる“馬のネーミング”→阿座上洋平は即ツッコミ 『ジョジョ スティール・ボール・ラン』イベントで大盛り上がり

坂田将吾、中二感あふれる“馬のネーミング”→阿座上洋平は即ツッコミ 『ジョジョ スティール・ボール・ラン』イベントで大盛り上がり