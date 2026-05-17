坂田将吾、中二感あふれる“馬のネーミング”→阿座上洋平は即ツッコミ 『ジョジョ スティール・ボール・ラン』イベントで大盛り上がり
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』1st STAGEイベントが17日、都内で行われ、ジョニィ・ジョースター役の坂田将吾、ジャイロ・ツェペリ役の阿座上洋平が登壇した。
【全身ショット】それぞれポーズを決める坂田将吾＆阿座上洋平
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
「相棒になる馬ができたらどんな名前をつけますか？」との質問では、坂田が「ネットゲームをする時、馬に乗るゲームとかをする時に、よく『〇〇丸』ってつけているんです。いろいろ考えたんですけど『海神丸』みたいなのもいいかな」とコメント。阿座上がすぐさま「なんで？」と聞き返すと、坂田が「海の神なので強そうかなって。あとは『全速丸』とかもいいかな」と屈託のない笑みを浮かべた。
坂田は「もう1個考えたんですけど、より中2化っぽいものなんですが『セブンギア』とかかっこいいなと。7個もギアがあったらね…？」とにっこり。一方の阿座上は「（ジャイロの愛馬である）ヴァルキリーにかけたいなと思って『ブチャラティ』とかね」と笑顔で明かしていた。
【全身ショット】それぞれポーズを決める坂田将吾＆阿座上洋平
シリーズ第7部となる同作は、19世紀末のアメリカが舞台で、史上初の乗馬による北米大陸横断レースを描いた物語。主人公ジョニィ・ジョースターは半身不随の元天才騎手で、謎のアウトロー、ジャイロ・ツェペリと協力関係を結び、レースを共に進む事になる。巨額の賞金を巡ってせめぎ合う裏で、恐るべき陰謀が渦巻くレースとなっており、2人がゴールを目指す姿を描いている。原作漫画は2004年1月〜2011年4月にかけて連載されていた。
坂田は「もう1個考えたんですけど、より中2化っぽいものなんですが『セブンギア』とかかっこいいなと。7個もギアがあったらね…？」とにっこり。一方の阿座上は「（ジャイロの愛馬である）ヴァルキリーにかけたいなと思って『ブチャラティ』とかね」と笑顔で明かしていた。
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