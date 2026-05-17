読売テレビ・黒木千晶アナウンサー（32）が17日放送の同局特番「もんくもん」で、まさかの弱点を世に知らしめてしまった。

同局「そこまで言って委員会NP」ではクセの強い論客たちを見事に仕切り、政治や国際情勢の話題にもひるまぬアンカーぶりを発揮する黒木アナ。この日は同番組の恒例企画、メッセンジャー・黒田有の「イケオジへの道」で、黒田とともにスポーツクラブの最新機器で健康年齢を測定した。

1メートル65と意外に高身長で「お会いしたみなさんによく“155ぐらいと思ってた”と言われます」と苦笑い。代謝年齢は45歳と判明し「ひどい…」と嘆いた。

柔軟性は37歳。脚力・大胸筋力・腹筋力でみる筋力年齢については、衝撃の結果が表示された。

黒田が筋力年齢47歳だったのに対し、黒木アナはなんと72歳！「どうしたらいいの…？黒田さんのイケオジ企画なのに…」と笑うしかない状況。黒田には「オマエが改善せえ！俺の心配なんかどうでもええわ」とツッコまれた。

結局、総合的な健康年齢は51歳と、実年齢を大きく上回る結果となった。