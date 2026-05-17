「引退も考えた」韓国代表GKキム・スンギュが４度目のW杯へ、集大成の舞台への覚悟「出た回数に意味があるわけではなくて」
2026年５月17日、韓国代表として４度目のワールドカップに臨むGKキム・スンギュ（FC東京）が代表選出会見に出席。５大会連続のW杯メンバー入りを果たした日本代表・長友佑都とともに登壇した守護神は、現在の心境を次のように述べた。
「（2024年のアジアカップ期間中に負った）大きい怪我（右膝前十字靱帯損傷）があって、とてもワールドカップに出られるとは考えられませんでした。ただ、チームからの助けもあって、こうしてワールドカップに出られる。それをしっかりと噛み締めて、FC東京に感謝して臨みたいです」
４回目のW杯メンバー選出については「隣にとても偉大な長友さんがいらっしゃいまして、まだまだ私としては足りない部分がある」と謙遜しつつ、重要なのは選ばれた回数ではない点を強調した。
「出た回数に意味があるわけではなくて、しっかりと結果を残すこと。そこにこだわりたいです」
並々ならぬ決意で今大会に挑むスタンスは次の言葉からも分かる。
「ワールドカップ前、少し引退も考えたりとか、（怪我での）離脱期間が長かったので正直ちょっとどうなんだろうと感じた部分もありました。でも、こうして復帰して、ワールドカップのメンバーに選ばれました。サッカーの延長戦というふうに考えて臨みたいです」
北中米ワールドカップはある意味、キム・スンギュにとって集大成の舞台になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
「（2024年のアジアカップ期間中に負った）大きい怪我（右膝前十字靱帯損傷）があって、とてもワールドカップに出られるとは考えられませんでした。ただ、チームからの助けもあって、こうしてワールドカップに出られる。それをしっかりと噛み締めて、FC東京に感謝して臨みたいです」
「出た回数に意味があるわけではなくて、しっかりと結果を残すこと。そこにこだわりたいです」
並々ならぬ決意で今大会に挑むスタンスは次の言葉からも分かる。
「ワールドカップ前、少し引退も考えたりとか、（怪我での）離脱期間が長かったので正直ちょっとどうなんだろうと感じた部分もありました。でも、こうして復帰して、ワールドカップのメンバーに選ばれました。サッカーの延長戦というふうに考えて臨みたいです」
北中米ワールドカップはある意味、キム・スンギュにとって集大成の舞台になる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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