「引退も考えた」韓国代表GKキム・スンギュが４度目のW杯へ、集大成の舞台への覚悟「出た回数に意味があるわけではなくて」

「引退も考えた」韓国代表GKキム・スンギュが４度目のW杯へ、集大成の舞台への覚悟「出た回数に意味があるわけではなくて」