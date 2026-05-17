上沼恵美子「若かった。もう泣いた、泣いた…」25歳で受けたイジワルを告白 恩人の名を挙げて感謝も
タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、舞台上でいじめられた過去を明かした。
【集合ショット】上沼恵美子＆サンドウィッチマン＆坂上忍ら
上沼は「舞台はね、イジワルされたりするの。漫才の舞台じゃなくて、お芝居の舞台」だとし、新歌舞伎座で三林京子の妹役を演じたエピソードを語った。
「芝居として、おぼんの上にある電卓をもって、その電卓をはじいて」という演技があったという。中日を過ぎたあたりから「電卓がおぼんからはずれない。つけられていたの」と証言。
上沼は「ショックでね、そのとき25歳やったんです。若かった。もう泣いた、泣いた…。うわー！って泣いた」と振り返り、三林に「いじめられました」と伝えにいったという。
すると、三林は「それはな、かわいらしいからイタズラされるねん」と優しく声をかえてくれ、すっとしたという。上沼は「本当に三林さん、あのときはありがとうごさいました」と感謝を伝えた。
【集合ショット】上沼恵美子＆サンドウィッチマン＆坂上忍ら
上沼は「舞台はね、イジワルされたりするの。漫才の舞台じゃなくて、お芝居の舞台」だとし、新歌舞伎座で三林京子の妹役を演じたエピソードを語った。
「芝居として、おぼんの上にある電卓をもって、その電卓をはじいて」という演技があったという。中日を過ぎたあたりから「電卓がおぼんからはずれない。つけられていたの」と証言。
上沼は「ショックでね、そのとき25歳やったんです。若かった。もう泣いた、泣いた…。うわー！って泣いた」と振り返り、三林に「いじめられました」と伝えにいったという。
すると、三林は「それはな、かわいらしいからイタズラされるねん」と優しく声をかえてくれ、すっとしたという。上沼は「本当に三林さん、あのときはありがとうごさいました」と感謝を伝えた。