＜大相撲五月場所＞◇中日◇17日◇東京・両国国技館

【映像】宇良の上体が「90度」に曲がった衝撃光景

角界の“曲者”対決で前頭十一枚目・宇良（木瀬）の上体が「90度」に曲がる衝撃の光景が繰り広げられた。土俵際で驚異の粘りを見せた熱戦に館内が沸騰した。

宇良の対戦相手となったのは前頭十五枚目・翔猿（追手風）。角界の中で両力士は相手の意表を突く戦法を得意とする“曲者”として知られる。

そんな両力士の取組前、実況の清野茂樹アナウンサーは「2人共、動きのある相撲を得意としています」と紹介していたが、まさにそんな言葉を体現するような“動きのある熱戦”が繰り広げられた。

手を出していった翔猿が宇良を土俵際に追い込むと、突っ張って勝負をつけようとする。しかし宇良は上体を「90度」に曲げながら、俵で驚異の粘りを見せた。

そこから再び土俵の中心で相撲を取る翔猿と宇良。館内が大きく沸く中、宇良が突進して、翔猿を土俵の外へ吹っ飛ばし、宇良もそのまま倒れ込んだ。行司の式守錦太夫は軍配を翔猿に上げたが、物言いがつき、同体で取り直しに。

取り直しの一番では、押し合いから宇良が引いたところに翔猿がつけ入り、最後は押し出した。これで翔猿は7勝目、五日目から4連勝を飾った。宇良は3敗目を喫した。

また、負けはしたものの、土俵際で驚異の粘りを見せた宇良に対し、ファンは「あれで残るのが宇良」「宇良のけぞりがすごい」「すげーなおい」「あの耐え方する宇良すごいなぁ」などと驚きの声を上げていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）