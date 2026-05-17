サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日日本代表メンバーに選出されたＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）が、５回目の大舞台への思いを明かした。

長友は明治安田Ｊ１百年構想リーグで、Ｗ杯が迫る３月の試合中に右太もも裏を負傷。今月６日の千葉戦で試合に復帰し、見事にケガを乗り越えメンバー入りした。１５日には、ＦＣ東京の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの動画に、長友が同日のメンバー発表会見の中継を見て、涙を流す様子が収められていた。

この涙の理由について、１７日に都内で行われた会見では「本当に苦しい中で家族もそうだし、いろいろな人に支えられてここまで来た。苦しみながら、最後の２か月はケガもして、焦りや不安もありながら、ギリギリの戦いをしていた」と当時を回想。その中で多くの支えがあり「その人たちの顔が走馬灯のように出てきて、感情的になってしまった」と明かした。

並々ならぬ思いを抱く今大会では「優勝して、僕の集大成を最高の形で終えたいなと思う」と３９歳は決意を込める。ただ、すぐに「たぶん」と後付けして「またＷ杯後に何を言い出すかわからないので。自分でもまだ想像できないが、今のところ、現時点では集大成」と説明した。カタール大会以前から「Ｗ杯優勝」を目標に掲げていた３９歳は、今度こそ大願成就なるか。