◆女子プロゴルフツアー▽Ｓｋｙ ＲＫＢレディス最終日（１７日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）

１８位から出た鈴木愛（セールスフォース）が、８バーディー、１ボギーの６５をマークし、首位と３打差の通算１２アンダー、４位タイで大会を終えた。前週の国内メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップもタフな条件の中、最終日に６７とチャージをかけて１１位から２位でフィニッシュしていた。

今季１０戦目で５度目のトップ５入りを果たしたツアー通算２２勝の実力者は「もったいない感じがします」と第一声。「（成績は）尻すぼみよりも尻上がりの方が全然いいけど、遅すぎる」と自身のスロースターターぶりを嘆いた。

特に悔しがったのが３番パー４の第２打。残り７５ヤードを５８度のウェッジで狙った一打は、グリーン上でワンバウンドした後にいったんカップに入ったものの、跳ねて外へ出てしまった。「スピンがかかってカラーまで…。キャリーではじかれたことはあるけど、ワンバウンドは初めて」と振り返り、笑いながら「だいぶイラッとした。『２』が『４』になって。ふざけんなよ！と」。イーグルは逃したが、怒りを集中力に変換して猛爆につなげた。

次週は休養に充て、その後はリゾートトラストレディス（２８〜３１日、福島・グランディ那須白河ＧＣ）から海外メジャーの全米女子オープン（６月４〜７日、米カリフォルニア州リビエラＣＣ）に向かう。（吉村 達）