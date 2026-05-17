◆体操 ▽ＮＨＫ杯最終日（１７日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・ロッテルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、男子２回目は全日本の得点を持ち点として個人総合で争われ、全日本個人総合選手権で史上２人目の６連覇を果たした橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、３４０・０７６点で２位にとどまり、３年ぶりのＶを逃した。

ライバル岡をリードして迎えた最終種目の鉄棒。序盤のリューキンで鉄棒に手後届かずまさかの落下。その瞬間、場内には悲鳴が響き渡った。１３・１００点と得点を伸ばすことができず逆転され、「ギリギリを狙っていたので、（前の技の）車輪が速くなって勢いを止めることができずに、リューキンに入ってしまった」と悔しそうに振り返った。

収穫はあった。跳馬で個人総合では２０２１年の全日本以来となる大技「ヨネクラ」（伸身カサマツ２回半ひねり）」を跳び、着地こそ乱れたが成功させた。「冬場から準備してきた。課題はあるけど、跳べたことと、点数として残ったところは評価したい」と納得した。

世界選手権、アジア大会の代表切符を手にした。世界一を目指してやってきているので、個人総合の世界一というところと、団体の世界一とアジア一ってところですけど、普段から世界一を意識していければ、まずはアジア大会はクリアできると思うので、みんなで意識高くしっかり力を発揮できるように準備していきたいなと思います」と気持ちを高めた。

◆橋本大輝（はしもと・だいき）２００１年８月７日、千葉・成田市生まれ。２４歳。佐原ジュニアで６歳から競技を始める。世界選手権は、市船橋高３年時の１９年大会に白井健三以来、史上２人目の現役高校生で出場し、団体銅メダル。２２、２３年大会個人総合金メダル。１９歳で出場した２１年東京五輪は個人総合で史上最年少金、種目別・鉄棒で金、団体で銀メダルを獲得。昨夏のパリ五輪は団体総合で金、個人総合は６位。１６７センチ。