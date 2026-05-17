大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、 大相撲夏場所８日目（１７日、東京・両国国技館）、大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）が幕内大栄翔（３２＝追手風）に一方的に押し出されて完敗。４連敗で６敗目を喫し、負け越し危機に直面している。

ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた元大関琴風氏は「相手を弾き返すような当たりじゃない。当たったところで終わり。稽古も足らない、努力もしないという力士なら、非難もできるんだけど。彼は本当に努力家だし、真面目だし、稽古量もしっかりしているし。巡業でもしっかりやってきている。場所前は（調子が）いいと聞いていたから。何が…もう気持ちでしょうね」と指摘する。

佐渡ヶ嶽部屋の大先輩にあたる琴風氏は「先代の師匠、琴桜のおじいちゃん（元横綱）が僕らに言ったのは『心技体、順番通り』だと。心が１番、技は２番、体は３番。心が大事なんだと口酸っぱく言っていた。それを、そのまま琴桜に伝えたいですね」とゲキを飛ばした。

同じく中継で解説を努めた部屋付きの粂川親方（元小結琴稲妻）は「良くないですね。当たってはいるんですけど、自分の仕切り線より前に出ていない。当たって終わり。腰も高い。あの立ち腰だと残せない。稽古場で土俵際はしぶといんですよ。そういうところが見られなかったので心配」と話した。