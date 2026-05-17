◆パ・リーグ 日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）

日本ハムは１７日、西武戦（エスコン）で逆転負け。１か月ぶりの３位浮上から、１日で４位に転落した。今季初昇格となった上川畑大悟内野手（２９）は、「２番・二塁」で即スタメン出場。３回に先制の左翼線適時二塁打を放ったが、７回の走塁ミスを悔やんだ。

新庄監督の起用にバットで応えた。３回１死一塁、西武先発ワイナンスのチェンジアップを左翼線に打ち返した。スタートを切っていた一塁走者・五十幡が一気に生還する先制の適時二塁打。「浮いた変化球に手が出て、いい方向に飛んだ」とうなずいた。

打撃でアピールしたが、３点を追う７回２死一、二塁、万波の中前適時打で１点を返した場面での走塁は反省点。一塁走者だった上川畑は三塁を狙って刺された。次の打者が絶好調のレイエスだっただけに「跳ねてたのもあって、場面も確認してたんですけど、一瞬の判断でいけると判断してしまった。判断ミスだと思います」と肩を落とした。

チームは１日で４位に転落。借金２と厳しい戦いが続くが「久しぶりの１軍でしたし、去年から悔しい思いもいっぱいしてきたんで、しっかり気持ち出してやっていこうと思ってました」と語った上川畑。気持ちの入ったプレーで、指揮官の信頼をつかんでいく。（山口 泰史）