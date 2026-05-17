IS:SUE「サツコレ」1年ぶり帰還＆4人での出演に歓喜「ただいま！」大トリ4曲披露で会場熱狂【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】4人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】LAPONE所属アイドル、ミニ丈衣装で抜群スタイル披露
美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したIS:SUEは、「THE FLASH GIRL」でスタート。「Phase」ではキレのあるダンスを披露し、会場のボルテージを高めた。
MCでは「IS:SUEのスイートな癒し担当RINです」（会田凛）、「みんなの心にバキュンバキュン！IS:SUEのRINOです」（坂口梨乃）、「IS:SUEのリーダー、そしてIS:SUEのポジティブ番長NANOです」（釼持菜乃）、「IS:SUEのジャイアント隠れベイビーYUKIです」（田中優希）と、それぞれキュートに自己紹介。昨年、当時休養中だったRINをのぞく3人で初出演を果たしたIS:SUE。「去年も実は札幌コレクションに3人で出演させていただいて、今年もこうしてこのステージになんと4人で帰ってこられたということで、一言言わせてください」と前置きし、メンバー全員で「ただいま！」と叫ぶと、客席からは「おかえりー！」と温かい声が響いた。
その後、「今回ラストスパート入っていきますけど、皆さんもっともっと盛り上がる準備はできてますか？」と呼びかけ、神秘的なサウンドが魅力の「Super Luna」をパフォーマンス。花道にも登場し、しなやかなステージングでファンを魅了した。さらに最新曲「Quartet」を披露すると、NANOは「絶対にまた私たちIS:SUEとお会いしましょう！約束です！」と呼びかけ、大トリのステージを後にした。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
M1.Phase
M2.THE FLASH GIRL
M3.Super Luna
M4.Quartet
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◆IS:SUE「サツコレ」大トリで4曲披露
美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したIS:SUEは、「THE FLASH GIRL」でスタート。「Phase」ではキレのあるダンスを披露し、会場のボルテージを高めた。
その後、「今回ラストスパート入っていきますけど、皆さんもっともっと盛り上がる準備はできてますか？」と呼びかけ、神秘的なサウンドが魅力の「Super Luna」をパフォーマンス。花道にも登場し、しなやかなステージングでファンを魅了した。さらに最新曲「Quartet」を披露すると、NANOは「絶対にまた私たちIS:SUEとお会いしましょう！約束です！」と呼びかけ、大トリのステージを後にした。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
◆IS:SUEセットリスト
M1.Phase
M2.THE FLASH GIRL
M3.Super Luna
M4.Quartet
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