OCTPATH西島蓮汰、ユニークパーカー着こなしクールな表情魅せる「かっこよすぎる」「色気すごい」と反響【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「日プ」参加者、ユニークパーカー着こなしクールな表情披露
白シャツに肋骨のシルエットが描かれた黒いジップパーカーをあわせたコーディネートで登場。笑顔を封印したクールな表情でランウェイを闊歩した。
西島のランウェイでSNS上では「印象違う」「パーカーのデザインすごくて二度見した」「かっこよすぎる」「色気すごい」などと反響が上がっている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ」参加者、ユニークパーカー着こなしクールな表情披露
◆西島蓮汰、クールな表情披露
白シャツに肋骨のシルエットが描かれた黒いジップパーカーをあわせたコーディネートで登場。笑顔を封印したクールな表情でランウェイを闊歩した。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはフォーリンラブ・バービー、TBS系「水曜日のダウンタウン」の人気企画「名探偵津田」でも話題の女優・森山未唯が務める。（modelpress編集部）
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