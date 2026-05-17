ペップ「本当に素晴らしいゴールだった」マンCが3年ぶりのFA杯制覇で今季2冠目
マンチェスター・シティは16日、FAカップ決勝でチェルシーを1-0で下し、3シーズンぶり8度目の優勝を飾った。ジョゼップ・グアルディオラ監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
決勝点が生まれたのは後半27分。FWアーリング・ハーランドがペナルティエリア右から折り返すと、ニアのFWアントワーヌ・セメニョが体を回転させながら右足のヒールで流し込んだ。
シティは3月のカラバオカップに続く今季2冠を達成。グアルディオラ監督は就任10年目で20個目の主要タイトル獲得を果たした。今回の優勝を喜び、ゴールを挙げたセメニョを称賛している。
「本当に嬉しいよ。このトロフィーは実に素晴らしい。それにまつわる伝統もね」
「勝てたのは特別なことだけど、昨季のクリスタル・パレス戦や、2シーズン前のユナイテッド戦の方が今日より良い内容だったという感覚はある。ただ、こういう試合は本当にわずかな差で決まるんだ」
「アントワーヌ(・セメニョ)は加入して以来、得点感覚が抜群だ。3つのポジションでプレーできるし、前回の試合でも信じられないようなフィニッシュを見せてくれた」
「あれ(今回のゴール)は大きかったよ。ちょっとした役割の入れ替えだった。普段はアーリング(・ハーランド)にクロスを上げるんだけど、彼にはあの感覚があって、本当に素晴らしいゴールだった」
今夏の退団が決まっている主将MFベルナルド・シウバは先発フル出場。同じくシーズン終了後にクラブを去るDFジョン・ストーンズはベンチスタートで出番なしに終わった。
グアルディオラ監督は長年にわたって共闘してきた2人に関し、その価値はタイトル数だけでは測れないと語っている。
「もちろん(ベルナルドとジョンにとって)素晴らしいことだが、今日のタイトル獲得だけで彼らの功績を判断するべきではない」
「彼らは信じられないほど素晴らしい選手だった。このクラブを最高の形で体現してくれたことに、心から感謝している」
「ベルナルドはまさにマシーンのような選手であり、今日もそれを証明してくれた」
プレミアリーグでは、残り2試合で首位アーセナルと勝ち点2差の2位。指揮官は「ジョンとベルナルドは去るが、まだ2試合残っている。うまくいけば、プレミアリーグの優勝を争えるはずだ」と先の戦いを見据えた。
プレミアリーグ第37節は19日に行われ、敵地でボーンマスと対決。最終戦となる第38節は24日に開催され、アストン・ビラをホームに迎える。
決勝点が生まれたのは後半27分。FWアーリング・ハーランドがペナルティエリア右から折り返すと、ニアのFWアントワーヌ・セメニョが体を回転させながら右足のヒールで流し込んだ。
シティは3月のカラバオカップに続く今季2冠を達成。グアルディオラ監督は就任10年目で20個目の主要タイトル獲得を果たした。今回の優勝を喜び、ゴールを挙げたセメニョを称賛している。
「勝てたのは特別なことだけど、昨季のクリスタル・パレス戦や、2シーズン前のユナイテッド戦の方が今日より良い内容だったという感覚はある。ただ、こういう試合は本当にわずかな差で決まるんだ」
「アントワーヌ(・セメニョ)は加入して以来、得点感覚が抜群だ。3つのポジションでプレーできるし、前回の試合でも信じられないようなフィニッシュを見せてくれた」
「あれ(今回のゴール)は大きかったよ。ちょっとした役割の入れ替えだった。普段はアーリング(・ハーランド)にクロスを上げるんだけど、彼にはあの感覚があって、本当に素晴らしいゴールだった」
今夏の退団が決まっている主将MFベルナルド・シウバは先発フル出場。同じくシーズン終了後にクラブを去るDFジョン・ストーンズはベンチスタートで出番なしに終わった。
グアルディオラ監督は長年にわたって共闘してきた2人に関し、その価値はタイトル数だけでは測れないと語っている。
「もちろん(ベルナルドとジョンにとって)素晴らしいことだが、今日のタイトル獲得だけで彼らの功績を判断するべきではない」
「彼らは信じられないほど素晴らしい選手だった。このクラブを最高の形で体現してくれたことに、心から感謝している」
「ベルナルドはまさにマシーンのような選手であり、今日もそれを証明してくれた」
プレミアリーグでは、残り2試合で首位アーセナルと勝ち点2差の2位。指揮官は「ジョンとベルナルドは去るが、まだ2試合残っている。うまくいけば、プレミアリーグの優勝を争えるはずだ」と先の戦いを見据えた。
プレミアリーグ第37節は19日に行われ、敵地でボーンマスと対決。最終戦となる第38節は24日に開催され、アストン・ビラをホームに迎える。