３人の子供を持つモデル・滝沢眞規子（４７）が１７日、ＳＮＳを更新。末っ子の次女（１７）が英国の高校を無事に卒業したことを報告した。３人の子は全員、イギリスに留学している。

「次女が高校を卒業しました」「遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」と卒業式での母娘ショットなどをアップ。「いつまでも可愛くて仕方のない末っ子も、もうすぐ１８歳。秋からは３人とも大学生。子育ての第一章が終わったように思います。これからの輝かしい未来を楽しんでね！ ママはそれを見させてもらう事が一番の楽しみです」とつづった。伝統と格式を感じる学校の前で生徒らが帽子を一斉に投げる儀式の動画なども添えている。

滝沢はサングラスをかけ、肩を見せる美しいロングドレス（もしくはセットアップ）姿で、次女とともに輝きを放っており、「おめでとうございます」という祝福とともに、「素敵なママにうっとり 私も娘とそんな関係になりたい！！憧れです♥」「子育てと夫婦と家庭と仕事をこなしながら、自分磨きも怠らないタキマキさんは本当に私たちのミューズ」「本当に素敵なご家族で憧れ」「タキマキさんカッコ良すぎる」などの声が届いている。