日本でも大人気の“最恐”女王が、ストイックすぎるオフショットを公開。バキバキの肉体とタトゥー、そして意外にも童顔な素顔のギャップに、30万件以上の“いいね”が押されている。

【画像】素顔メイクの美女レスラー、“バッキバキ”ポニテ全身ショット

WWE女子スーパースターのリア・リプリーが11日、自身のインスタグラムを更新。自慢の肉体とアーティスティックなタトゥーを見せつける全身ショットを公開した。

トレーニングジムの重厚な器具を背景に撮影された写真では、赤茶色のレオパード柄のスポーツブラとショートパンツという、スポーティーかつワイルドなウェアに身を包んだリアが、両手を腰に当てて堂々とポーズを決めている。バキバキに割れた腹筋や、美しく盛り上がった肩周りの筋肉からは、彼女の日々の血の滲むような鍛錬の成果がひと目で伝わってくる。そして何より目を引くのが、お腹や両腕、太ももにびっしりと刻まれた緻密でアーティスティックなタトゥーの数々だ。彼女の肉体そのものが、ひとつの完成されたアート作品のような圧倒的な存在感を放っている。

また、今回の投稿では普段リングで見せるダークで邪悪な「ゴスメイク」とは一線を画す、素顔に近いナチュラルなメイクを披露。髪を高い位置でタイトに結び上げたポニーテール姿も相まって、試合中の恐ろしい雰囲気とは異なる、彼女本来のシャープな美しさと凛とした気品が際立つ絶妙なギャップを生み出している。

リアはこの投稿に「Nice lil pump（いい感じにちょっとパンプアップしたわ）」と短く自信に満ちた言葉を添え、お気に入りのアパレルブランドのタグを付けた。この投稿には、同僚のベイリーやマキシン・デュプリ、元WWEのCJペリーらも即座に称賛のコメントを寄せており、公開から多くの「いいね！」を集める大反響。ファンからも「これはヤバい」「美しすぎる」「ゴージャス！」「素晴らしい！マミーはいつも私のインスピレーション」などと多くのコメントが寄せられていた。

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