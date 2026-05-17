自転車で転倒！ 動けずにいた私に、通行人は見て見ぬフリ、、、大声を上げた『意外な人物』に震えた

雨上がり、自転車で濡れた地面を走って滑った経験はありませんか？

今回は、自転車で転倒してしまった筆者の友人が経験した、心温まるエピソードを紹介します。

仕事帰り、クタクタの中買い物へ

仕事帰りのある日。クタクタの体にむち打って、先にスーパーへ寄って買い物をしてから、子どもを保育園へ迎えに行こうと考えていました。

その日は日中、雨が降っていたので地面にはあちこち水たまりが。会社を出ると雨はやんでいたので「ラッキー！」と思いながら自転車を走らせました。

まずは会社から近いスーパーへ行き、夕飯の材料を買い込みます。今日はカレーを作ろうと思ったため、玉ねぎやじゃがいもなど重い野菜たちを購入しました。買ったものは、自転車の前かごに積んで保育園へ。

保育園への道中に転倒！

するとその途中、濡れた地面のせいでタイヤが滑ってしまい、自転車ごと転倒してしまったのです。

重い自転車を支えきれず、私は地面に膝を強打。強い痛みのため、とっさに立ち上がることもできません。

前かごに積んでいた玉ねぎやじゃがいもは、一斉にゴロゴロと転がっていってしまいました。その様子を見ながら、痛みに悶えつつただ見ていることしかできない私。

帰宅ラッシュの時間で通行人は多かったものの、誰も足を止めずに通り過ぎて行くだけ。

仕事も忙しくクタクタで「なんでこんな目に……」と思っていました。