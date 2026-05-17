◆バスケットボール 女子国際強化試合 日本代表７６ ー ６９ラトビア代表（１７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界ランク１０位の日本は同３５位のラトビアと対戦し、７６―６９と辛勝した。ＷＮＢＡからドラフト指名を受けた田中こころ（ＥＮＥＯＳ）は３本の３ポイント（Ｐ）シュートを含む両チーム最多の１５得点と躍動。２１年東京五輪銀メダルの林咲希（富士通）は４本の３Ｐを沈めて１４得点をマークした。

２試合連続で先発した舘山萌菜（もな、日立ハイテク）は７得点、チーム最多８アシストをマークした。キャリア豊富な高田真希（デンソー）、渡嘉敷来夢（アイシン）、林、成長著しい２０歳の田中とともにスターティングファイブに名を連ねた。連日存在感を示した２３歳は「運動量やリバウンドを意識して入った。チームとしてもリバウンドの意識が強くあったので、苦しいときもリバウンドの意識だけは持っていた。結果が出てきてうれしい」と胸を張った。

第４クオーター（Ｑ）残り７分４８秒。ディフェンスリバウンドを拾うと、主将の宮沢夕貴（富士通）が３Ｐシュートを決めて５９―５９の同点に追いつくなど、強化しているディフェンス面から流れを作った。「自分の役割はディフェンスと、しっかりペースを上げることだと思った。前を走ることと、リバウンドはできた」とうなずいた。攻撃面でも第３Ｑ開始１５秒でライトウィングから３Ｐを決めるなど７点をマーク。「自分の中で積極的に絶対、打ってやると思っていた。自分がボールを持ったタイミングで、しっかり打ち切れて、結果的に入ったのがすごい良かった」と笑みを浮かべた。

札幌山の手高時代まではセンターを務めていた。白鴎大進学後から現在のスモールフォワードへとポジションを変更。「ディフェンスの練習はすごくした。そこからはディフェンスをしっかりやるようになった」と４年間の経験が、代表でも活躍できるディフェンス力へと身を結んだと話した。

９月にはＷ杯（ドイツ）を控える日本代表。これから代表争いは熾烈になるが、「（代表が）決まってるわけではない。逆に言えば、まだ入れる可能性もある」と前向きに捉えている。選出に向けて３Ｐシュートをカギに挙げた。「田中選手や町田（瑠唯）選手だったりはマークされてくると思う。そうなった時に自分でもしっかりゴールにアタックできたり、周りの選手との合わせの中でも、自分の得点や周りを生かすプレーができるように」。今季Ｗリーグフューチャー（２部）ではルーキー・オブ・ザ・イヤーとベストファイブに輝いた背番号１９が、大舞台への切符を目指す。