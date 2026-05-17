◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０ＤｅＮＡ（１７日・東京ドーム）

巨人のライデル・マルティネス投手が移籍後初の３日連続３連投でリーグトップタイの１３セーブ目を記録した。

１―０の９回に登板し、先頭・宮崎を投ゴロ、ヒュンメルを空振り三振。続く代打佐野には四球を与えたが、成瀬を空振り三振に斬り、１点を守り切った。

マルティネスは「練習してみたら、体の状態も悪くなかったですし、試合にいけそう、だという感覚だったので、『投げさせてください』ということで」と３連投を解禁した理由を明かした。「当然３連投というのは負担も大きいですし、自分の体と相談しながらになりますし、特に今回は初日の球数が結構多かったですけど、自分の状態、体と相談しながらやっていきたいです」と今後への意欲も示した。

「やっぱりジャイアンツが自分を呼んでくれた理由というのが、試合でしっかりセーブしてほしいっていうことだと思うので、自分としては常にその準備をして、試合で勝つためにセーブを挙げて、何よりも優勝する、チームに貢献することが必要。それにしっかり応えられるようにという思いで常にモチベーションを高くやっています」と思いを口にした。