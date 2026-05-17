囲碁棋士の三島響二段が15日、自身のインスタグラムで石垣島でのショットを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】波打ち際のワンピ姿 女流棋士の姿にうっとり

三島二段は「石垣島に行ってきました マエサトビーチやコンドイ浜で海を満喫しました」と記し、ワンピースの裾をたくし上げながら波打ち際で足だけを水につけた写真をアップした。ワンピースは背中の中央部分だけ布があり、肩や腰の部分からは美肌がのぞく涼しげなデザイン。「ホテルは一昨年もお世話になったANAインターコンチネンタルに ホテルもご飯も素晴らしかったです」と続けた。



翌16日には「石垣島Part2」として、南国を感じさせる色合いのワンピースでプールに立つカットなどを投稿。サングラス姿でドリンクを手に持ってプールサイドに座る姿、さらに白いワンピースに着替えて物思いにふけるような表情も披露した。透明感あふれる姿に、「カワイイ服が似合ってます」「とっても可愛くて素敵な表情」「めちゃくちゃ可愛いす」「南国感のある衣装も良く似合ってます」「アイドルの写真集みたい」など、ファンもすっかり魅了された様子。称賛の声がやまなかった。



三島二段は2003年生まれ、岡山県出身。師匠は吉川一四段と小松大樹四段。2021年にプロ入段、25年に二段となった。夫は同じ関西棋院所属の渡辺由宇四段。SNSで披露したコスプレ姿も話題となっている。



（よろず～ニュース編集部）