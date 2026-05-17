大谷翔平　今季初のスリーベースでシーズン最多5打点　村上はリーグトップ2打席連続HR　粘りみせた菅野投手4勝目

村上宗隆選手（26）がリーグトップに立つ2打席連続ホームランを放ちました。

そして、大谷翔平選手（31）も2安打5打点と大暴れです。

6試合ホームランが出ていないホワイトソックスの村上選手。

カブス戦で、チームメートから魔法をかけるような儀式を受け迎えた第2打席。

これが魔法の効果なのか、打球は左中間スタンドへ。

7試合ぶりの16号でリーグトップに並びました。

ベンチではチームメートが「もう1本」と言わんばかりに追加の魔法をかけて祝福しました。

続く第3打席、今度はバックスクリーン右に突き刺さる17号ツーラン。

メジャー移籍後初の1試合2ホーマーで、ホームラン数はリーグ単独トップに躍り出ました。

この試合は8-3でホワイトソックスが勝利しました。

一方、ドジャースの大谷翔平選手（31）は、足が光りました。

エンゼルス戦の3回、この日2つ目のフォアボールで出塁すると、すかさずスタート。

今シーズン6個目の盗塁に成功しました。

さらにチャンスで迎えた第5打席。

チェンジアップを捉えると鋭い当たりがライト線へ。

打球がネットに跳ね返る間にランナー2人がホームイン。

さらに、中継が乱れる間に打った大谷選手も三塁を蹴って一気にホームへ。

ランニングホームランかと思われましたが、記録は2点タイムリースリーベースとなりました。

大谷選手は、満塁で迎えた第6打席にも豪快なスイングで走者一掃のタイムリーツーベース。

古巣相手に今シーズン最多5打点と大暴れでした。

大谷翔平選手：

（エンゼルス・ドジャース）所属している2つのチームのファンの方々の前でプレーできるのは僕にとって特別なことなので、そこでいいパフォーマンスできるのは特別なことだと思います。

この試合は15-2でドジャースが勝利しました。

ロッキーズの菅野智之投手（36）はダイヤモンドバックス戦で、毎回ランナーを背負う苦しいピッチングとなりますが、粘りの投球で5回を2失点。

この試合は4-2でロッキーズが勝利し、今シーズン4勝目を挙げた菅野投手は日米通算150勝達成です。