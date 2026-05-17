換毛期を迎えた柴犬さん、毎日のブラッシングで抜けた『抜け毛』を記録した光景が想定以上に壮絶だと話題になっているのです。

柴犬あるあるとも言われている壮絶な換毛期、その光景は記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：3日間、犬の抜け毛を集めた結果→頭の上に乗せてみると…想像を超える『まさかの光景』】

換毛期を迎えた柴犬さん

Xアカウント『@totomo_fukumaru』に投稿されたのは、柴犬「福丸」くんのお姿。

毎年、すべての愛犬に平等に訪れる換毛期。福丸くんも、暑い夏に備えてふわふわの毛皮を夏物にお着替えする季節がやってきたようです。

想定以上に壮絶な『3日間の抜け毛記録』に衝撃

飼い主さんは、福丸くんのふわふわボディを清潔に保つためにも毎日行っているブラッシング『3日分の記録』を投稿されました。

まず1日目、ブラッシングで抜けたふわふわの毛を頭の上に乗せてもらうと…なんとも立派なアフロヘアへ変身したという福丸くん。

福丸くんのお顔よりも大きく、むしろおすわりしている時の体高の半分以上はありそうなふわふわの抜け毛玉。一度のブラッシングで抜けたとは到底思えないほどの圧巻のボリューム…。

そして2日目…1日目にあれだけ抜ければ、少しは減りそうなものの…ほぼ同じ大きさの大きなアフロヘアが完成したのだとか。

もちろん、3日目も相変わらずの大ボリュームで…換毛期は、毎日どれだけブラッシングをしても、もう1匹福丸くんが生まれてしまいそうなほどの抜け毛玉が完成するのだといいます。

まだまだ換毛期は継続中、飼い主さんの戦いは続きそうですね…！

『柴犬の換毛期』の壮絶さが伝わってくる、福丸くんのお姿は多くのユーザーに驚きを届けることとなったのでした。

この投稿には「お～、この時期がきましたね」「お手製アフロ」「違う犬種に見える」「そして明日はもっと抜けるかも！」「かなりふわふわだったんですね」などのコメントが寄せられています。

天然で心優しい男の子の穏やかな日常

2014年6月29日生まれの福丸くんは、飼い主さんに『ド天然』といわれてしまうほどお茶目で心優しい男の子。穏やかで愛情にあふれたほのぼのとした日常はあまりにも尊く愛おしいもの。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らす福丸くんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@totomo_fukumaru」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。