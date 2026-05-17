2026年5月18日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
部屋にこもると憂鬱（ゆううつ）な気分に……。積極的に外に出てみて。
気まぐれになりやすい日。でもそんなところが周囲に愛されるかも。
人間関係のトラブルに巻き込まれそう。中立な立場を守ること。
生活にハリがなくなる暗示。のんびり過ごすと気分も復活！
心にたまった不満が爆発寸前に……必要以上の我慢は禁物。
時にはよそ見も必要。根を詰め過ぎると行き詰まるかも……。
アートに接すると心豊かに。自分で絵画や音楽に挑戦を。
のんびりできる日。趣味中心の生活をすれば充実しそう。
第一印象が運を左右するかも。清潔感のある服装を心掛けること。
素直な態度で人から好かれる日。気持ちをどんどん表現してみて。
金銭面のみ注意しよう。公共料金の支払いや残高の確認をしておくと◎。
専門的なことを学ぶ吉日。頭にスーッと入ってくるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
部屋にこもると憂鬱（ゆううつ）な気分に……。積極的に外に出てみて。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
気まぐれになりやすい日。でもそんなところが周囲に愛されるかも。
10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人間関係のトラブルに巻き込まれそう。中立な立場を守ること。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
生活にハリがなくなる暗示。のんびり過ごすと気分も復活！
8位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
心にたまった不満が爆発寸前に……必要以上の我慢は禁物。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
時にはよそ見も必要。根を詰め過ぎると行き詰まるかも……。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
アートに接すると心豊かに。自分で絵画や音楽に挑戦を。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
のんびりできる日。趣味中心の生活をすれば充実しそう。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
第一印象が運を左右するかも。清潔感のある服装を心掛けること。
3位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
素直な態度で人から好かれる日。気持ちをどんどん表現してみて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金銭面のみ注意しよう。公共料金の支払いや残高の確認をしておくと◎。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
専門的なことを学ぶ吉日。頭にスーッと入ってくるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)