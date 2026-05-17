【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントはコンタクトレンズの重要指標
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、物の境界を示す言葉、日常会話でも使われる比喩表現、そして科学的な性質を表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□がわ
かやの□□
さん□□うか
ヒント：物の表の方の部分、自分だけが大切な話を聞かされず仲間外れにされる状態、そしてコンタクトレンズなどが特定の気体を通す性質を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「そと」を入れると、次のようになります。
そとがわ（外側）
かやのそと（蚊帳の外）
さんそとうか（酸素透過）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な位置関係を示す言葉、疎外感を表すユニークな慣用句、そして技術的な性能を指す言葉を組み合わせました。共通の「そと」という音が、物の表面をなぞる視線から、少し寂しい社会的な立ち位置、さらに微細な成分が通り抜ける科学の現象までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物の境界を示す言葉、日常会話でも使われる比喩表現、そして科学的な性質を表す言葉という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□がわ
かやの□□
さん□□うか
ヒント：物の表の方の部分、自分だけが大切な話を聞かされず仲間外れにされる状態、そしてコンタクトレンズなどが特定の気体を通す性質を思い浮かべてみてください。
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そと正解は「そと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そと」を入れると、次のようになります。
そとがわ（外側）
かやのそと（蚊帳の外）
さんそとうか（酸素透過）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、物理的な位置関係を示す言葉、疎外感を表すユニークな慣用句、そして技術的な性能を指す言葉を組み合わせました。共通の「そと」という音が、物の表面をなぞる視線から、少し寂しい社会的な立ち位置、さらに微細な成分が通り抜ける科学の現象までを意外なリズムでつなげています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)