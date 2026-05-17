「ルンちゃんとデート」Koki,、足の長さが際立つデニムコーデで愛犬とのお散歩ショットを披露！
「ルンちゃんとデート」Koki,、足の長さが際立つデニムコーデで愛犬とのお散歩ショットを披露！
俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月17日、自身のInstagramを更新。愛犬とのお散歩ファッションを披露しました。
【写真】Koki,、足の長さが際立つデニムコーデ
「ルンちゃんとデート」Koki,さんは「ルンちゃんとデート」とつづり、4枚の写真を投稿。「デニムルックにぴったりなマルチカラーの"Tabby" スタイリングのアクセントになる可愛いバッグです！」と続け、センター分けのロングヘアに足の長さが際立つデニムパンツ、Tシャツというカジュアルなコーディネートで、歩く姿や表情が愛らしい愛犬“ルンちゃん”と散歩をする姿を披露しています。
この投稿には、記事執筆時点の17日現在で2万件を超える「いいね！」が寄せられています。
黄色いTシャツのカジュアルコーデも14日の投稿では、恐竜や地球がプリントされた黄色いTシャツ着用のカジュアルなコーディネートを披露しているKoki,さん。センター分けのヘアスタイルや表情によってポップなTシャツを大人っぽく着こなしている圧巻のショットに数多くの「いいね！」が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト