俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月17日、自身のInstagramを更新。愛犬“ルンちゃん”とのお散歩コーデを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：Koki,さん公式Instagramより）

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俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは5月17日、自身のInstagramを更新。愛犬とのお散歩ファッションを披露しました。

【写真】Koki,、足の長さが際立つデニムコーデ

「ルンちゃんとデート」

Koki,さんは「ルンちゃんとデート」とつづり、4枚の写真を投稿。「デニムルックにぴったりなマルチカラーの"Tabby" スタイリングのアクセントになる可愛いバッグです！」と続け、センター分けのロングヘアに足の長さが際立つデニムパンツ、Tシャツというカジュアルなコーディネートで、歩く姿や表情が愛らしい愛犬“ルンちゃん”と散歩をする姿を披露しています。

この投稿には、記事執筆時点の17日現在で2万件を超える「いいね！」が寄せられています。

黄色いTシャツのカジュアルコーデも

14日の投稿では、恐竜や地球がプリントされた黄色いTシャツ着用のカジュアルなコーディネートを披露しているKoki,さん。センター分けのヘアスタイルや表情によってポップなTシャツを大人っぽく着こなしている圧巻のショットに数多くの「いいね！」が寄せられました。(文:福島 ゆき)