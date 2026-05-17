プロ野球のファーム・リーグは17日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。

東地区の日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に2―1で逆転サヨナラ勝ち。9回2死でドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が同点の地区トップの9号ソロ。エドポロは2安打。さらに満塁として途中出場の育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が中前にサヨナラ打を放った。先発・山崎は5回3安打6奪三振無失点で、4番手・池田が1回無安打1奪三振無失点で2勝目（1敗1セーブ）。オイシックス先発・宮森は5回4安打無失点。ウォーカーが8回に地区トップの9号ソロ。高が2安打をマーク。

楽天はロッテ戦（ロッテ浦和）で15安打を放って11―2で大勝。ワォーターズが3安打2打点、育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が3安打1打点、育成選手の水上が3安打。先発・滝中は4回4安打1失点で、2番手のドラフト1位・藤原（花園大）が3回3安打3奪三振1失点で2勝目を挙げた。ロッテは山本が3回の1号ソロなど3安打、ドラフト6位・岡村（富島）が6回の3号ソロなど2安打。先発の育成選手・中村亮は3回2/3を2安打7奪三振で1失点。

中地区の巨人は西武戦（ケイアイスタジアム）に8―3。山瀬が2回に先制1号2ラン、6回に2号ソロと2本塁打を放って3打点を挙げた。育成選手のティマが6回の3号ソロなど2安打、浅野と三塚も2安打1打点。先発・森田は6回7安打3失点で4勝目（1敗）。西武は仲三が4回に地区トップの8号ソロ、村田が6回の6号ソロなど2安打。先発・松本は5回0/3を10安打7失点で3敗目（1勝）。

ハヤテは中日戦（浜松）に7―4で逆転勝ち。先発・代木がで3勝目（3敗）をマークした。広沢が4安打2打点、仲村と前田が2安打1打点。中日先発・草加はで1敗目。育成選手の津田が2安打1打点、育成選手の中村が2安打。

西地区の広島―阪神戦（どらドラパーク米子）は5―5で引き分け。広島先発・高橋は2回1安打1失点。ファビアンが2回に1号ソロを放った。育成ドラフト1位・小林（城西大）が2安打1打点。阪神先発・今朝丸は5回1/3を7安打5失点。百崎が8回の3号2ランなど2安打、ドラフト1位・立石（創価大）が8回に2号2ラン。

ソフトバンクはオリックス戦（くら寿司スタジアム堺）に6―1。先発・大関が7回7安打8奪三振1失点で1勝目を挙げた。笹川が3安打3打点、柳町が3安打1打点、秋広が2安打2打点。オリックス先発・佐藤一は4回2/3を8安打4失点で1敗目（1勝）。育成選手の河野が3安打を放った。

DeNAはヤクルトとのファーム交流戦（横須賀）に5―4。先発の育成選手・庄司が5回5安打6奪三振1失点（自責0）で3勝目（1敗）を挙げた。梶原が3安打。ヤクルト先発・ウォルターズは3回2/3を4安打4奪三振4失点（自責2）で2敗目（1勝）。モイセエフが3安打、ドラフト1位・松下（法大）が2安打3打点をマークした。