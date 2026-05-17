次世代ガールズグループ「Be Girls」が17日、都内でシングル「Cadillac」（19日発売）の発売記念ショーケースライブ「FIRST IMPACT」を行った。

リーダーのAO、WUME、SAYAKA、NANAKA、AZ、HARUKAの6人組。SAYAKAはガールズグループオーディション「No No Girls」（ノノガ）での経験をへて26年3月、「7 years」で一足先にソロデビュー。同グループではメインボーカルを担当している。

CD発売について、AOは「純粋にうれしい。今まではデジタル音源だけだったので、目に見える形で手元に届くのがうれしい。ジャケット写真とかこだわりが詰まっているので、楽曲以外でも楽しんでほしい」とアピールした。

同曲については「スタイリッシュでかっこいい。タイトル通り、アメ車みたいなかっこよさがある」と胸を張った。

グループの強みをWUMEは「セクシー＆パッション。女性が憧れるグループとして活躍したい！」と目を輝かせた。AOは「日本のアイドルは“かわいい”だけど、私たちは“大人セクシー”がテーマ。だから“セクシー＝Be Girls”になりたいです」と訴えた。

夢は大きい。HARUKAは「国内ではドームツアー。あとは国立競技場でのワンマンライブ」と話した。5月末には、マレーシアでの公演も予定されている。「コーチェラにも出たい。できれば、ワールドツアーも…」と壮大な夢をぶち上げた。