「ラヴ上等」てかりん（ひかる）、外ハネボブヘア×制服姿で登場「雰囲気違って可愛い」「何でも似合う」と反響【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/05/17】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したてかりんが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿
レッドの制服姿で登場したてかりん。ボブヘアで外ハネにスタイリングし、笑顔で闊歩した。ネット上では「雰囲気違って可愛い」「何でも似合う」「新鮮」「ニコニコ天使」などと反響が上がっている。
「ラヴ上等」はNetflixが贈る、日本初・ヤンキーの男女たちが血の気たっぷりに繰り広げる純愛リアリティショー。山奥にある学校「羅武上等学園」で、元暴走族総長、元ヤクザ、少年院出身など、社会の“はみ出しもの”として生きてきたヤンキー男女11人が14日間の共同生活を送り、喧嘩に恋に本気（ガチ）でぶつかり合う。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】ヤンキー恋リア出演「雰囲気違って可愛い」ボブヘア制服姿
◆てかりん、制服着こなす
レッドの制服姿で登場したてかりん。ボブヘアで外ハネにスタイリングし、笑顔で闊歩した。ネット上では「雰囲気違って可愛い」「何でも似合う」「新鮮」「ニコニコ天使」などと反響が上がっている。
◆「学生ランウェイ」Pretty Chuu・「今日好き」メンバーら集結
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、8月13日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 AUTUMN＆WINTER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定する。
MCは前回に引き続き大倉士門とMC AMI。Netflix「ラヴ上等」のてかりん、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・中村駿希ら恋愛リアリティーショー出身者がゲスト出演するほか、ゆりにゃプロデュース・Pretty Chuuらのライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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