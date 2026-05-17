「ラヴ上等」てかりん（ひかる）、外ハネボブヘア×制服姿で登場「雰囲気違って可愛い」「何でも似合う」と反響【学生ランウェイ】

「ラヴ上等」てかりん（ひかる）、外ハネボブヘア×制服姿で登場「雰囲気違って可愛い」「何でも似合う」と反響【学生ランウェイ】