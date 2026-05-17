６人組ガールズグループ「Ｂｅ Ｇｉｒｌｓ」が１７日、都内で初のＣＤシングル「Ｃａｄｉｌｌａｃ」（１９日発売）のリリース記念ショーケースを開催した。

メンバーが作詞を担当した「Ｂｅ Ｇｉｒｌｓ」や表題曲の「Ｃａｄｉｌｌａｃ」など４曲を披露。若さあふれるパワフルなパフォーマンスを見せた。

発売を２日前に迎え、ＳＡＹＡＫＡは「たくさんリリースイベントをさせていただいたものもあって、『ＣＤデビューするんだ』って回を重ねるごとに思いました」と実感をする日々。表題曲の「Ｃａｄｉｌｌａｃ」について、リーダーのＡＯは「ファンの方にはたくさん聴いてほしいですし、初めてだとか、まだ知らないっていう方にも、私たちの魅力がたくさん出る曲だと思うので、たくさん聴いていただきたい」とアピール。曲のタイトルにちなみ、ＡＯは「曲調的には夜のドライブにエモーショナルな感じで、心地よく聴いていただけたらうれしい」と笑みを浮かべた。

現在、多くのガールズグループが人気を集め、“戦国時代”化しているが、６人の負けない点についてＡＯは「私たちは『セクシーパッション』をテーマにしているので、大人な雰囲気を出しつつ、エネルギーにあふれたような女性像っていうのはそんなにいらっしゃらないと思う。その枠を縫っていけたらいいなって思っています。『セクシー』といったら『Ｂｅ Ｇｉｒｌｓ』って言われるようになりたい」と語った。今後の夢についてはＨＡＲＵＫＡは「日本の中ではドームツアーや国立競技場ワンマンライブができるようなグループになっていけるように頑張ります。海外では（野外音楽フェス）コーチェラ出られるような存在になりたい」と目標を掲げた。