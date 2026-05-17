◆関西六大学野球春季リーグ戦 ▽最終節２回戦 大商大１０―０京産大（１７日・マイネットスタジアム皇子山）

大商大が２季ぶり２９度目の優勝（旧リーグを含む）を飾り、２年ぶり１５度目の大学選手権（６月８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）出場を決めた。

全日程が終了し、最優秀選手賞は４勝を挙げた大商大・星野世那、最優秀防御率賞は龍谷大の藤本颯太、首位打者は龍谷大の市橋昂士（いずれも４年）がそれぞれ獲得した。

◇表彰選手

【最優秀選手賞】星野世那（大商大４年）〈１〉

【最優秀防御率賞】藤本颯太（龍谷大４年＝０・４１）〈１〉

【首位打者】市橋昂士（龍谷大４年＝４割８分９厘）〈１〉

【ベストナイン】▽投手＝中山優月（大商大３年）〈２〉（外野手で１度）▽捕手＝杉本晴基（大経大２年）〈１〉▽一塁手＝坂東泰樹（京産大４年）〈１〉▽二塁手＝田村颯麻（龍谷大２年）〈１〉▽三塁手＝松原慶太（京産大４年）〈１〉▽遊撃手＝権田結輝（大商大２年）〈２〉（三塁手で１度）▽外野手＝春山陽登（大商大４年）〈３〉、真鍋慧（大商大３年）〈３〉（指名打者と一塁で各１度）、市橋昂士〈３〉▽指名打者＝佐藤希興（龍谷大４年）〈１〉

【担当記者クラブ賞】市橋昂士〈１〉、星野世那〈１〉

【平古場賞（新人賞）】秋山昌広（龍谷大２年）〈１〉

※円内数字は受賞回数