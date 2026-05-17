女優の西野七瀬が１７日、都内で行われた映画「未来」（瀬々敬久監督）の公開御礼舞台あいさつに出席した。

小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子供たちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。西野は、黒島結菜演じる女性教師の教え子・章子の２０年後の声を務めた。

アフレコについて西野は「最初はフラットに呼んでその後に監督のイメージを聞いて…」と回想。瀬々監督作品では昨年公開された「少年と犬」以来の出演。起用理由について瀬々監督は「西野さんは大阪出身。今回は奈良を舞台に撮ってて、奈良弁使ってるわけじゃないけど関西の（色）を入れたいなと。お願いしたいなと思った」と説明した。西野は「（オファー理由を）聞いていなくて、どうして私に２０年後の章子の声をって思ってくれたんだろう…って」と腑（ふ）に落ちた様子だった。

作品の内容にちなみ、自身が大切に育てていることを聞かれると「真っ先に思い浮かんだのは苔（こけ）」と回答。「去年の夏頃にお仕事先で手のひらサイズのすごく良い苔をいただいた」とした上で「育てるの難しいらしくて、水をあげすぎてもいけないし、あげなさすぎるのもダメになっちゃう。観葉植物とかうまく育てられないタイプの人間なのでドキドキしながら霧吹きとかでやってみるんですけど…。元気ないなと思ったら急いで水をあげて。毎日チェックして水をやる習慣がついた」と明かした。

養育の状況について「いまだに健在で元気に育ち続けている」と笑顔。「このまま枯れずに、まずは今年の夏での１年を目指して育ててます」と熱中ぶりを口にしていた。