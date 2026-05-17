

SUPER BEAVER

SUPER BEAVERの新曲「クライマックス」が、2026年6月11日に開幕する『FIFAワールドカップ2026』に向けた、フジテレビ系2026サッカーテーマソングを担当することが決定した。

本楽曲は、6月24日にリリースされるニューアルバム『人生』にも収録されるが、ＣＤリリースに先駆けて5月27日に先行配信リリースが決定した。Pre-add / Pre-saveも５月17日よりスタートとなる。

“憧れ”では終わらせず、自ら歴史を塗り替える側へ踏み込もうとする強い覚悟を描いた本楽曲。泥臭くも力強いメッセージは、世界を目指す選手たちはもちろん、何かに挑み続けるすべての人の背中を押す、SUPER BEAVERらしいロックナンバーに仕上がっている。

新曲「クライマックス」は、5月17日放送の『SUNDAYブレイク.』内にて、SUPER BEAVERメンバーのコメントVTRとともにワンフレーズ初公開。その後、『すぽると！』内で楽曲全容が解禁される。

SUPER BEAVER・渋谷龍太（Vo）コメント

あのワールドカップですから。夢中でテレビ画面と対峙して、心を沸らせたワールドカップ。今回フジテレビ系2026サッカーテーマ楽曲を任せてもらえるなんて、バンドマン冥利に尽きます。一世一代の大勝負に、幾つもの気持ちを背負って出る勇姿に最大級のリスペクト、そして強い追い風になるように、と楽曲に願いを込めて。改めて、最高に嬉しくて、最高に光栄です。よろしくお願いします。SUPER BEAVER 渋谷龍太