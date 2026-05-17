ビスケットブラザーズ原田泰雅が結婚 一部報道受けてコンビSNSで公表「このような形となってしまい」とつづる
お笑いコンビ・ビスケットブラザーズの公式Xが17日に更新され、原田泰雅（34）の結婚が発表された。
【画像】ビスケットブラザーズ原田泰雅が結婚（報告全文）
この日、一部で報じられたことを受け、「SmartFLASHさんの記事につきまして、原田の結婚報道は事実でございます」と認めた上で、「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」とつづった。
また、「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです」と呼びかけた。
ビズケットブラザーズは、原田ときんが2011年にコンビ結成。『キングオブコント2022』で優勝。2024年4月から東京に進出した。
【画像】ビスケットブラザーズ原田泰雅が結婚（報告全文）
この日、一部で報じられたことを受け、「SmartFLASHさんの記事につきまして、原田の結婚報道は事実でございます」と認めた上で、「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」とつづった。
また、「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです」と呼びかけた。
ビズケットブラザーズは、原田ときんが2011年にコンビ結成。『キングオブコント2022』で優勝。2024年4月から東京に進出した。