【マウント義姉はお下がりNG！】詐欺じゃない？お金持ちだから結婚したのに＜第9話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第9話 お金がないなんて【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんは、贅沢な暮らしがしたくてスバルさんと結婚したのですね……！ スバルさんの会社がピンチのときにも「自分の裕福な生活は譲れない」というのはいかがなものでしょう……。「お金があるから結婚した」なんて、ちょっとヒドすぎます。そんなんじゃあ、いつかスバルさんに愛想を尽かされてしまうのではないでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第9話 お金がないなんて【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
アヤさんは、贅沢な暮らしがしたくてスバルさんと結婚したのですね……！ スバルさんの会社がピンチのときにも「自分の裕福な生活は譲れない」というのはいかがなものでしょう……。「お金があるから結婚した」なんて、ちょっとヒドすぎます。そんなんじゃあ、いつかスバルさんに愛想を尽かされてしまうのではないでしょうか……。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子