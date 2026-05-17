ビスケットブラザーズ・原田泰雅、結婚を発表「報道は事実でございます」お相手は一般女性
【モデルプレス＝2026/05/17】お笑いコンビ・ビスケットブラザーズが5月17日、公式X（旧Twitter）を更新。原田泰雅（34）が結婚していたことを公表した。
【写真】「キングオブコント2022」で優勝を果たしたビスブラ
同日、週刊誌で原田の結婚について報じられたことを受け、公式Xは「原田の結婚報道は事実でございます」と発表。「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」と謝罪し、「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです」と呼びかけた。
ビスケットブラザーズは、きんと原田からなり、2011年4月1日結成。TBS系『キングオブコント2022』で優勝を果たし、話題を集めた。（modelpress編集部）
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◆原田泰雅、結婚を発表
同日、週刊誌で原田の結婚について報じられたことを受け、公式Xは「原田の結婚報道は事実でございます」と発表。「本人と公表のタイミングを伺っておりましたが、このような形となってしまい申し訳ございません」と謝罪し、「奥様は一般の方ですので、プライバシーなどご配慮頂けますと幸いです」と呼びかけた。
◆ビスケットブラザーズ「キングオブコント2022」優勝で話題に
ビスケットブラザーズは、きんと原田からなり、2011年4月1日結成。TBS系『キングオブコント2022』で優勝を果たし、話題を集めた。（modelpress編集部）
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