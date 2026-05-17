モデルで俳優の長谷川京子さん（47）が2026年5月11日、自身のインスタグラムを更新。トレンチコートをあわせたコーデを披露した。

「まさに今、のトレンチコート」

長谷川さんは、「まさに今、のトレンチコート」といい、スカーフとトレンチコートを合わせたコーデや美スタイル際立つ全身ショットを投稿した。「スカーフを巻くのがこれもまさに今、らしい」と語り、「撮影で一緒だったスタイリストさんの真似をして」とコメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、肩にスカーフを巻き、トレンチコートを着用。髪の毛に手を添えて、鏡に写るクールな表情をみせていた。2枚目では、トレンチコートにミニ丈をあわせていつころがわかる、少し振り向いたバックショットを披露していた。3枚目では、トレンチコートのポケットに手を入れてポーズをきめていた。

この投稿には、「トレンチコートがとても素敵」「見惚れちゃいます」「素敵綺麗お洒落ショット」「キュート」「めっちゃ可愛い」「キュートさもあって、とてもお似合いですね」といったコメントが寄せられていた。