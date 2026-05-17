◆パ・リーグ ロッテ―オリックス（１７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスがロッテに逆転負けし、今季２度目の同一カード３連敗、初の４連敗を喫した。直近７試合は１勝６敗と苦戦。０・５ゲーム差の２位・西武がこの日の試合で日本ハムを下したため、４月１９日から守ってきた首位の座を明け渡した。

先発・曽谷は６回６安打３失点で３敗目。８８球の粘投で先発の役割を果たしたが、１点リードの６回２死からソトに浴びた逆転３ランが痛かった。岸田監督は「あの回の一発だけですよね…。そこまではいい感じにきていましたけど」と顔をしかめた。

打線は３回、４番・太田が４月１７日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム）以来、自身１か月ぶりとなる３号ソロで先制。２点を追う８回は２死一、三塁から宗の左前適時打で１点差に迫った。打線全体では、１１安打をマーク。指揮官は「全体としては惜しかった。辛抱どころで我慢してやっているなか、上がってきていると思う。大阪に帰って、いい流れになるようにやっていきます。粘って粘って、一戦一戦やるしかない」と前を向いた。