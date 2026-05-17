ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「跡取りを産め」「名前は俺が決める」…時代錯誤な義父の暴走が止ま… 「跡取りを産め」「名前は俺が決める」…時代錯誤な義父の暴走が止まらない！絶対安静中の妻にまでとんでもない要求をしてきて… 「跡取りを産め」「名前は俺が決める」…時代錯誤な義父の暴走が止まらない！絶対安静中の妻にまでとんでもない要求をしてきて… 2026年5月17日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「嫁のくせに座るな」「跡取りを産め」…初めての年越しから義父の洗礼を受けてしまったみゆきさん。妊娠が発覚してからも義父の暴走は止まらず、子どもの名前まで勝手に決めようとしています。みゆきさんの体のことよりも自分のルールを優先する義父…夫はどこまで妻の味方でいられるのか、気になりますよね。>>【まんが】理想にこだわる義父(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】理想にこだわる義父 「お兄ちゃんのお金で宮古島行こ〜！」義妹が図々し過ぎる！ 夫も義母も何も言わない異常な家族に限界寸前 え？彼には入社時から好きな人が？同時進行で色んな女性にちょっかいかけてた！【釣った魚にエサはやらん Vol.11】