山形市山寺で17日、鎌倉時代から受け継がれる伝統の祭り、山王祭が行われ、恒例の「けんかみこし」が会場をわかせました。

【写真を見る】山形市・山寺日枝神社の例祭 「けんかみこし」で知られる山王祭が行われる

山形市にある山寺日枝神社の例祭として毎年5月17日に行われる山王祭。

今年は開催が日曜日にあたり、天候にも恵まれ、大勢の人で賑わいました。



日枝神社の階段からスタートする神輿行列では、雄鶏、雌鶏、卵の神をまつる3つの神輿が結婚や出産、子どもの成長を表します。

子どもは「腰こわれそう…」



訪れた人は「元気いっぱいの男のお祭りだと聞いてます」

アメリカから「暑くないですか。面白いと思います。その文化は」

担ぎ手は「魂がゆさぶられるような気持ちになりますね」



およそ400キロの神輿を地元の男たちが担ぎ、全長100メートルに及ぶ列を成す神輿行列。この祭りの目玉が…



担ぎ手が突然、怒鳴り声をあげ、親神輿が子神輿を追い立て走る「けんかみこし」です。親が子を自立させるため、後ろについてくる子を追い払うことを表現しています。



地元の人は「誇りですよね。これを見たさに来てくれるから。いいと思いますね」子どもたちは「かっこよかった。力持ちだなと思った」



担ぎ手たちの威勢のいい声で、山寺の初夏はさらに暑く盛り上がりました。