MLB挑戦1年目となるホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間17日、カブス戦で2打席連続ホームランを放ち、勝利に貢献。本塁打数は今季17本となり、ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手を抜き、ア・リーグトップに浮上しました。

村上選手はカブス戦に2番ファーストで先発出場。3回に右腕ジェームソン・タイヨン投手から左中間スタンドへの16号ソロを放つと、5回には再びタイヨン投手から甘く入ったストレートを逃さず、センターバックスクリーン右へ飛距離約130メートルの会心の一撃を記録しました。

村上選手は7試合ぶりの一発。今季45試合で17本塁打と、年間61本ペースとなっています。またジャッジ選手を抜き、リーグトップを奪還しました。

ナ・リーグでは、昨季の本塁打王のカイル・シュワバー選手(フィリーズ)が前日までに両リーグ最速20号に到達。村上選手とは3本差となっています。

▽両リーグ本塁打数上位(日本時間5月17日時点)

〈ア・リーグ〉

1位 17本 村上宗隆(ホワイトソックス)

2位 16本 アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

3位 15本 ヨルダン・アルバレス(アストロズ)

3位 15本 バイロン・バクストン(ツインズ)

5位 14本 ベン・ライス(ヤンキース)

〈ナ・リーグ〉1位 20本 カイル・シュワバー(フィリーズ)2位 14本 マット・オルソン(ブレーブス)3位 13本 ドレーク・ボールドウィン(ブレーブス)3位 13本 ジョーダン・ウォーカー(カージナルス)5位 12本 マックス・マンシー(ドジャース)ほか3人――――――――――――22位 7本 鈴木誠也(カブス)、大谷翔平(ドジャース)