本拠地カブス戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。5回に2打席連続となる17号アーチを放つなど、3打数2安打2本塁打3打点で、8-3の勝利に貢献した。メジャーでは移籍後初の1試合2発。試合後、カブスの外野手が本塁打を振り返った。

3-0の3回1死走者なしの第2打席。相手先発右腕タイヨンの外角高めへの変化球を強振した。打球は左中間へグングン伸び、中堅手ピート・クロウ＝アームストロングが懸命にジャンプするも届かず。飛距離389フィート（約118.56メートル）、打球速度105マイル（約168.98キロ）のソロ弾となった。

カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」公式YouTubeチャンネルは試合後、クロウ＝アームストロングが取材に応える映像を公開。村上の16号の場面について「打球は伸び続けた。もしやり直せるなら、おそらく壁を登ろうとするだろうね」とし、このように称賛した。

「打球速度105マイルで打ち出し角は30数度。風が球場外に向かって吹いている状況で、あのボールのスピンのかかり方だった。それに、彼はすでに17、18本（の本塁打を）打って実力を証明している。もっと高く飛ぶしかないよね」

村上は年間61発ペースとし、メジャー全体では20本塁打のシュワーバー（フィリーズ）に次ぎ、本塁打争いで2位に浮上。リーグ本塁打数でジャッジ（ヤンキース）を抜きトップに立った。



（THE ANSWER編集部）