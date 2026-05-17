箱に入るのが大好きな2匹の猫さんたち。飼い主さんが「初めて見た姿で可愛すぎた…」というくらい愛おしい姿の撮影に成功したそうです！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で15万表示を突破。6700件を超えるいいねも寄せられており、大きな注目を集めました。

【写真：箱でくつろぐのが好きな2匹の猫→ふと見たら、『同じポーズ』で…悶絶級の『尊すぎる光景』】

箱入り娘ならぬ「箱入り猫さん」

Xアカウント「浅井さやか」に投稿されたのは、猫の「セル」くんと「シアン」くんがくつろぐ様子。飼い主さんいわく、2匹は箱の中でくつろぐのが大好きなのだとか。この日も2匹で仲良く箱の中に入っていたといいます。

ただ、いつも箱でくつろぐセルくん・シアンくんですが、この日はいつもと違う姿を見せてくれたそう。この日の2匹はシンクロしたかのように同じポーズをとっていたようで、同じ方向を見つめたり、一緒のポーズで丸まって眠ったり。こんな可愛らしい姿を見たのは、飼い主さんも初めてだそうです。

そんな2匹の姿を見て飼い主さんは「可愛すぎて悶えた...」とのこと。あまりにも2匹が可愛すぎるので、飼い主さんが悶えたのも納得です。他の日にも抱き合っている姿やだらーんと眠っている姿を見せてくれるそうで、飼い主さんは毎日悶える日々を過ごしていることでしょう。見ているだけで心が温かくなるセルくん・シアンくんなのでした。

仲良く2人で箱に入る猫さんたちの可愛さにX民も悶絶！

箱入り猫さんたちの姿には「コピペ完璧ですねっ♡笑」「可愛いですね」といったコメントが寄せられ、多くのX民がセルくん・シアンくんの可愛さに胸キュンしたようです！

Xアカウント「浅井さやか」では、セルくん・シアンくんが箱の中でくつろぐさまざまな姿が投稿されており、その可愛らしさに癒やされますよ。

セルくん、シアンくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「浅井さやか」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。