爪切りが大の苦手な猫さん。全力で抵抗する猫さんに、家族みんなで奮闘する微笑ましい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万6000回再生を突破し、「この世の終わりかと言わんばかりに鳴き叫んでて草」「お兄ちゃんご立派！」「漢のお兄ちゃんに惚れました」といったコメントが寄せられました。

【動画：爪切りが嫌で暴れるネコ→息子が現れたと思ったら…想像以上の『神対応』】

爪切り開始で大暴れ

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、ブラッシング大好き、爪切り大嫌いな猫の「オデコさん」のある日の爪切りの様子です。この日、パパさんがオデコさんを優しく抱っこし、ママさんが爪を切る担当に。ママさんは安全のためにグローブを装着し、いざ爪切りスタートです。

パパさんがあごの下を撫でながらなだめていたそうですが、1本切られた瞬間、オデコさんはグローブを着けたママさんの手にガブリ。さらに全身に力を込め、「イヤだー！」と言わんばかりに鳴きながら必死に抵抗していたといいます。

全身を使った激しい抵抗

その後もオデコさんの抵抗は止まりません。グローブをしていないパパさんにも噛みつこうとし、パパさんも思わずたじたじに...。次第に足まで使って抵抗し始め、まさに全身で「爪切り反対！」と猛アピールのオデコさん。

なんとか残り2本まで進めたところで、一旦休憩することに。大好きなブラッシングをして、オデコさんに少し落ち着いてもらうことにしたそうです。しかし、再開すると再び激しく抵抗し、1本しか切らせてもらえなかったそう。

息子さんの神対応

そんなピンチの中、助っ人として登場したのは息子さん。嫌がるオデコさんをしっかりと抱っこし、さらにママさんが切りやすいように爪まで出してくれる神対応をしてくれたのだとか。

そのおかげで、ついに無事爪切り完了！怪我を恐れない息子さんの男らしさに、ママさんも思わず「男や！」と感動したそうです。これに息子さんは、「血を流してきた経験値があるから」と、なんとも頼もしすぎるコメント。最後は頑張ったオデコさんに、ご褒美として大好きなブラッシングが存分に贈られたそうですよ。

投稿には「この世の終わりかと言わんばかりに鳴き叫んでて草」「お兄ちゃんご立派！」「漢のお兄ちゃんに惚れました」「噛まれ慣れてる男は違うわ」「さすが猫使いの息子さん」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、他にもオデコさんや同居猫たちの、可愛い日常の姿がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：小泉柚乃

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。