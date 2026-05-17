二の腕カバーしたいなら“この長さ”！【SHOO・LA・RUE】大人の1軍候補♡「5分袖トップス」

気温が上がるにつれて、軽やかなトップスが活躍。とはいえ、気になる二の腕まわりはさりげなくカバーしておきたいというのも本音です。そんなときに頼れるのが、【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】から続々登場している「5分袖トップス」。フェミニンなペプラムブラウスや、シーズンムードを高める透け感シャツなど、大人の1軍候補にぴったりのラインナップです。ぜひデイリールックに取り入れて、着こなしをアップデートさせて。

さりげなく華やぐ大人の抜け感ブラウス

【SHOO・LA・RUE】「自然に体型カバー 麻調ペプラムブラウス」\2,989（税込）

顔まわりをすっきり演出するスキッパーネックで、大人の抜け感をプラスしてくれそうなブラウス。気になる二の腕を隠してくれる、タック入りの5分袖も嬉しいところ。軽やかな麻調素材で、コーデに涼やかな印象を添えます。ふんわり広がるAラインシルエットが女性らしさを引き立て、体のラインを拾いにくいのも魅力。しかも、シワになりにくいイージーケア仕様でお手入れがしやすく、デイリーに取り入れやすいのも見逃せないポイントです。