プロデューサーでタレントのサイモン・コーウェルが、2009年の「ブリテンズ・ゴット・タレント」における歌手スーザン・ボイルの初オーディションについて猛省しているという。当時自身や女優のアマンダ・ホールデン、ジャーナリストのピアーズ・モーガンら審査員が見せたスーザンに対する冷ややかな態度を「本当にひどく、最悪だった」と振り返った。



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ジェイミー・イーストのポッドキャスト番組「セレブリティ・トレンチズ」の初回に出演したサイモンは、映像に残っている以上に実際の現場はひどい空気だったと回想。特にピアーズからスーザンへ向けられた視線は「今まで覚えている中で一番最悪だった」と話す。また、あの場面をすべて編集でカットする能力はあったものの、外見だけで人を判断してしまった審査員らの姿を「醜いものだった」と認め、自身や視聴者への「警鐘」として、あえてそのまま放送することを選択したそうだ。



当時、スーザン自身も周囲から笑われ、「あの奇抜な髪型をした変な女性は誰だ」「あんな垢抜けない服装の人間が、まともな歌を歌えるはずがない」という会場全体の冷ややかな偏見を肌で感じていたとして、「とても息苦しく、まるでフリークショーの出し物になったような気分で辛かった」とアイリッシュ・デイリー・ミラー紙のインタビューで告白している。



しかし、その逆境からミュージカル「レ・ミゼラブル」の挿入歌「I Dreamed A Dream」の圧倒的な歌声で世界中を瞬時に静まり返らせ、瞬く間にスターダムにのし上がったスーザン。デビューアルバム「I Dreamed A Dream」は英国史上屈指の異例の売れ行きを記録することとなる。



2022年に軽度の脳梗塞を患ったものの、翌年には同番組のステージへ見事に復帰を果たしたスーザン。65歳となった現在はブロンドの新ヘアスタイルを披露し、オンライン上で「Subo」ブランドのグッズを宣伝するなどソーシャルメディアでの活動を活発化させている。アカウントにはシンガー・ソングライターのエルトン・ジョンやライオネル・リッチーといった著名人たちとの笑顔の写真も投稿されており、英国テレビ史の伝説となった最初のオーディションから年月を経た今もなお、多くのファンに愛され、支持され続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）