¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á»ä¤Ï¡¢¡Ö¤«¤°¤ä¡×¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡£¡Á¥ì¥Ý¡¼¥È¡¢´ÆÆÄ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤³¤³¹¥¤¡×¤ò¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.30¤Ç¸ì¤ë
Netflix¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¡Ö1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤â¾å±Ç¤¹¤ë·à¾ì¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ25²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢2026Ç¯5·î17Æü(Æü)¤ËÆÁÅç¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÂç¥¨¥ó¥¿¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.30¡×¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á»ä¤Ï¡¢¡Ö¤«¤°¤ä¡×¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡£¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.machiasobi.com/event/444/
¾ì½ê¤Ï¿·Ä®Åì¸ø±à¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢±À¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¤²÷À²¤ÎÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ë´ÑµÒ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÄ¾Á°¡¢MC¤ÎÂÀÅÄ¾ÍÚö¤µ¤ó¤¬°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸å¤í¤Î¿·Ä®Àî¤ò¿Ê¤à¿å¾å¥Ð¥¹¤Ë¡Ö·î¿Í¡×¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âµ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò´Õ¾ÞºÑ¤ß¤Î´ÑµÒ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂÀÅÄ¤µ¤ó¤â¡Öº£Æü¤ÏÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÅí¸¶°ì¿¿¤µ¤ó(²èÁüº¸)¡¢´ÆÆÄ¤Î»³²¼À¶¸ç¤µ¤ó(²èÁü±¦)¡¢VR¥Ñ¡¼¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ø¤Á¤Þ¤µ¤ó¡¢¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î±Ê¹¾¾´¹À¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£È¯¸À¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤Ï·É¾ÎÎ¬¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥á¥â¥Ù¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç½ñ¤Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ï´Õ¾ÞºÑ¤ß¤Î¿Í¸þ¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Îº¬´´¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¤´Õ¾Þ¤Î¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂÀÅÄ¡§
Netflix¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¿ô¥ö·î¡¢·à¾ì¤«¤é¤â3¥ö·î¤°¤é¤¤·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í(¾Ð) ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¤¤À¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§
º£Æü¤Ï¡Ö¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡Ù¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡§»ä¤ä¤«¤°¤ä¤Î¤³¤³¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿§¡¹¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ÉÁ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤³¤Î´ë²è¤¬½Ð¤¿°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥ä¥Á¥è¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¥¥ã¥é¤Ë¸«¤¨¤Ä¤ÄÆâÂ¦¤ËÊÌ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÓËÜ¤ò½ñ¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤ÇºÌÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÌÍÕ¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¸å¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
⋆⁺₊✩¨¡¨¡????¨¡¨¡✩₊⁺⋆
¤«¤°¤ä¡õ¼ò´óºÌÍÕ
¡Ú¸½¼Â¤Î»Ñ¡Û¸ø³«
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
????¤«¤°¤ä
·î¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ææ¤Î¾¯½÷¡£
????¼ò´óºÌÍÕ
17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¿¤«¤°¤ä¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£
¡Ö¤¤¤íP¡×¤È¤·¤Æ¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤Ï¥¥Ä¥Í¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£#Ä¶¤«¤°¤äÉ± #CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/WiBqJdgZsr— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) December 2, 2025
»³²¼¡§
¤½¤Î¸åËÜÊÔ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿ÊÕ¤ê¤Çº£ÅÙ¤Ï¤«¤°¤ä¤¬¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤³¤Î»Ò¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ(¾Ð) º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µ¢¤ëÁ°¤Î²Ö²Ð¤Î¸å¤°¤é¤¤¤Î¤«¤°¤ä¡¢¤¢¤È10Ç¯¸å¤Î¤«¤°¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÌ¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¿ÌÌÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢º£¤Ï¤«¤°¤ä¤¬Èó¾ï¤Ë¹¥¤¤«¤Ê¡£
ÂÀÅÄ¡§
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥é¥¹¥È½¸¤Ï¤Ê¤¼¹õµ´(Black onyX)¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤¢¤ì¤Ï¤½¤â¤½¤âÄ¾Á°¤Çºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£X¤ÇºÜ¤»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥é¥¹¥È¤òÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Þ¤º¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¿·¤·¤¯¤â¤¦1¸Äºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¡£
¨¡¨¡¨¡¨¡✩₊⁺⋆????⋆⁺₊✧¨¡¨¡¨¡¨¡
Netflix±Ç²è¡Ø#Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù
¡¡ÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤¢¤È????Æü¡ª
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
????¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ø¤Á¤Þ¡Ê¥Ä¥¯¥è¥ß¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë
1·î22Æü(ÌÚ)17»þ Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®#CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/M4tcN7oBBO— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) January 20, 2026
¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¿§¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤òÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹õµ´¤µ¤ó¤À¤±»Ä¤Ã¤¿(¾Ð) ¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤¬¹õµ´¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀßÄê¤âËÍ¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
⋆⁺₊✩¨¡¨¡¨¡????¨¡¨¡¨¡✩₊⁺⋆
¡¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ø³«¡
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¿Íµ¤¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¥°¥ë¡¼¥×
"Black onyX(¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ë¥¥¹)"
ÄÌ¾Î¡Ö¹õµ´¡×
Äë¥¢¥¥é cv.ÆþÌî¼«Í³
¶ðÂôÍë cv.ÆâÅÄÍºÇÏ
¶ðÂôÇµ°Í cv.¾¾²¬Ä÷¾ç
¢§¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª#Ä¶¤«¤°¤äÉ± #CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/FbTjCjsXHm— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) January 6, 2026
ÂÀÅÄ¡§
¤Ø¤Á¤Þ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ø¤Á¤Þ¡§
¤½¤ì¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Á´°÷¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤äµÓËÜ¤ÎÃÊ³¬¤ÇºÌÍÕ¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö»ä¤¸¤ã¤ó¡×¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£¸Â³¦¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ã¶¦´¶¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤â¤¦µã¤±¤ë¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¨¡✩₊⁺⋆????⋆⁺₊✧¨¡¨¡¨¡
????¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¸ø³«????
¼ò´óºÌÍÕ cv ±ÊÀ¥¥¢¥ó¥Ê
¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡
¡Ö¤«¤°¤äÉ±¤Ã¤Æ¡Ä
¡¡¡¡¤³¤ó¤ÊÍÛ¥¥ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ä¡×
¢ö¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix¡×
????️2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ) Netflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê#Ä¶¤«¤°¤äÉ± #CosmicPrincessKaguya pic.twitter.com/QP426zeIWp— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) November 8, 2025
ÂÀÅÄ¡§
ÉÁ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤È¡¢°ìÈÖÉ®¤¬¾è¤Ã¤¿¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡©
¤Ø¤Á¤Þ¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÌÍÕ¤È¥ä¥Á¥è¤Ï°ìÈÖÉÁ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Äë¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿(¾Ð)
±Ê¹¾¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤ËÆñ¤·¤¤¥¥ã¥é¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡§
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£±Ê¹¾¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦Ãå¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
±Ê¹¾¡§
¼«Ê¬¤âÁ´°÷¤È¤¤¤¨¤ÐÁ´°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤Ø¤Á¤Þ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´Éô¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¾¯¤·¶¦´¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ÇºÌÍÕ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÌÍÕ¤ÏÄ¶ÌµÍý¸Â³¦¥®¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿ pic.twitter.com/vuYTb3yH1n— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) May 7, 2026
Åí¸¶¡§
¤â¤È¤¬¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤Ç¤â¿Í¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºî¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤â°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§
¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»÷¤Æ¤ë¤«»÷¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤ÏºÌÍÕ¤ÎÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¼«Ê¬¤Ï¤«¤°¤ä¤ÎÊý¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
✨ https://t.co/RIU0qiEVWi pic.twitter.com/2jRUsCeq6V— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) April 13, 2026
ÂÀÅÄ¡§
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
ºÌÍÕ¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤ÎÃæ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤é°ìÈÖ¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤°¤ä¤È¥ä¥Á¥è¤¬Àè¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢¤«¤°¤ä¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤¸¤ã¤¢¥ä¥Á¥è¡¢¤¹¤ë¤ÈºÌÍÕ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤«¤°¤ä¤Ï¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¥Ö¥ì¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡§
¤³¤Î¥¥ã¥é¤ÏÆÃ¤ËÉ®¤¬¾è¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤¤¤ä¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â³ä¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤è¡£
ÂÀÅÄ¡§
10Ç¯¸å¤ÎÊý¤Î»Ñ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤½¤Ã¤Á¤ÏÀµ¼°¤ËÀßÄê²½¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤ÈÀßÄê¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ý¥ó¤È½Ð¤·¤Æºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê¹¾¡§
¤Ç¤â¡¢°ì±þ½é¤á¤ËÄë¤Î¸½¼Â¤Î»Ñ¡¢¼ò´óÄ«Æü¤Î¥é¥Õ³¨¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò»³²¼´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð½¸¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò10Ç¯¸å¤Ã¤Ý¤¯¤·¤è¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡§
Åí¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥é¿ä¤·¤Ç¤¹¤«¡©
Åí¸¶¡§
ËÍ¤ÏÅö½é¤«¤é¤º¤Ã¤ÈºÌÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤·¡¢ËÍ¤¬µþÅÔÊÛ¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Æ¶á´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÃ¯¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¤â¤«¤°¤ä¤Ç¡Ä¡Ä¡£VRChat¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ú3D¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Û»ä¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤Î»ö¤¬¹¥¤¡£- HoneyWorks / ¤«¤°¤ä (cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³) from Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª - YouTube
Åí¸¶¡§
¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î´Æ½¤¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¥â¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤«¤°¤ä¤ò360ÅÙ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ºÌÍÕÌÜÀþ¤Ç¤«¤°¤ä¤ò¸«¤¿¡£¤¢¤Î¸ÑÌÌ¤°¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ç¤«¤°¤ä¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð) ¤³¤ì¤Ï¹û¤ì¤ë¤ï¡Á¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ¡§
ºÌÍÕ¿ä¤·¤«¤é¤«¤°¤ä¿ä¤·¤Ø¿ä¤·ÊÑ¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
Åí¸¶¡§
¿ä¤·ÊÑ¤Ç¤¹¡£Âçºá¤Ç¤¹¤è¤Í(¾Ð) Á´°÷¹¥¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£È¢¿ä¤·¤Ç¤¹(¾Ð)
ÂÀÅÄ¡§
º£ÅÙ¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£±Ê¹¾¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
±Ê¹¾¡§
¤Þ¤ººÇ½é¤Î¡ÖÀ±¹ß¤ë¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤´¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚËÜÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¡ÛÀ±¹ß¤ë³¤ - Aqu3ra / ·î¸«¥ä¥Á¥è(cv.Áá¸«º»¿¥) from #Ä¶¤«¤°¤äÉ± ¡ª - YouTube
±Ê¹¾¡§
¤¢¤È¤Ï²¦Æ»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËºÌÍÕ¤¬8000Ç¯Ê¬¤Î¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤´¶³´¿¼¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åí¸¶¡§
¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ©ºî¾å¤â½ªÈ×¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
±Ê¹¾¡§
¡Ö8000Ç¯Ê¬¶¦Í¤·¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤ÆÈ¯ÁÛ¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Ææ¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥ï¥¤¥ó¤Î¿Í¤È¤«(¾Ð)
»³²¼¡§
¥ï¥¤¥ó¥Ë¥¤Ç¤¹¤Í(¾Ð) ËÍ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¼¡ÁÏºî¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£yachi8000¤È¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
ÂÀÅÄ¡§
Â³¤±¤Æ¡¢¤Ø¤Á¤Þ¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡£
¤Ø¤Á¤Þ¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¿§¤¬¤¹¤´¤¤åºÎï¤À¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤â¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Çµã¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜÊÔ±ÇÁü¡Û¡Ö¤«¤°¤ä¡¢µ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×from Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª - YouTube
¤Ø¤Á¤Þ¡§
¤¢¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹çÀï¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡Ä¡Ä¤¢¤½¤³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤¬°ìÀ¸Â³¤¯¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Ï¸«¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Åí¸¶¡§
ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤è¡£
»³²¼¡§
ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹çÀï¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦(¾Ð) ¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
ÂÀÅÄ¡§
´ÆÆÄ¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³²¼¡§
1¸Äµó¤²¤ë¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥ä¥Á¥è¤È¤«¤°¤ä¤¬ÏÃ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤³¤³¤Ï¤¹¤Ã¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Îº¢¡¢¥¥ã¥é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤«¤é¤É¤ó¤ÊÏÃ¤µ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤±¤É¤½¤Î¥Î¥ê¡¢¤ï¤ê¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ÇÄù¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡§
Åí¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÆÃ¤Ë´ÆÆÄ¤¬ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Åí¸¶¡§
µó¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢Á´Éô¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Îºî¤êÊý¤À¤È¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤¿¤é¤â¤¦¸ÇÄê¤Ç¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤òÀäÂÐÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤ËºÌÍÕ¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÉôËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1²ó¤âÈÝÄê¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§
Åí¸¶¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦(¾Ð) ¡Ö¤Ï¤¤¡¢Âç¾æÉ×¤«¡¢¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åí¸¶¡§
ËÜÅö¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢Á´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´Éô¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢½ã¿è¤ËËÍ¤¬¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»þ¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤Î¡Ö¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
»³²¼¡§
¤¢¤Î»þ¤ÏµÓËÜ¤òGoogle¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤Àµã¤¯¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤³Âç¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)
Åí¸¶¡§
ËÍ¤Ï½é¤á¤«¤é¤½¤Î¡Ö¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÂÀÅÄ¡§
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤¿¤êÆÃÄê¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ä¡ÄÎã¤¨¤Ð°ì½Ö¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤«¡£
»³²¼¡§
¥Æ¥ì¥ê¥ê¡¦¥Æ¥£¡¼¥È¥Æ¡¼¥È¤È¤«¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¸À¤¤¤¿¤¤(¾Ð) ÀßÄê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¶°Æ¶¨ÎÏ¤Î¥Õ¥¸¥ä¥Þ¥ë¥ê¤È¤¤¤¦ÊÀ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÀ¤³¦¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È10¿Í¤°¤é¤¤Íß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢10¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ÈÀßÄê¤¬ÍâÆü½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)
Åí¸¶¡§
¥Ä¥¯¥è¥ß¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£½é¤á5°Ì¤¯¤é¤¤¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬3°Ì¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Î°ì½Ö¤«¤éÆó¼¡ÁÏºî¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¡§
¥Æ¥Æ¥Æ(¥Æ¥ì¥ê¥ê¡¦¥Æ¥£¡¼¥È¥Æ¡¼¥È)¤âX¤ÇÁÏºî¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¤¤Ä¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¼Áµ¿±þÅú¡£¤Ê¤ª¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç²ò¼á¤ò½ä¤Ã¤¿ÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°ÃÖ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Q:
¸½¼ÂÀ¤³¦¤È¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤ÎÊý¤¬¥ê¥¢¥ë´ó¤ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î·×²è¤Ç¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³²¼¡§
±Ê¹¾¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ø¤Á¤Þ¤µ¤ó¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤·¤Þ¤¹¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤É¤¦º¹ÊÌ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ï¥²¡¼¥à¤Ë¶á¤¤À¤³¦¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤ÇÎ©ÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀß·×¤µ¤ì¤¿²èÌÌºî¤ê¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÊý¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ê²èÌÌ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q:
¾®ÀâÈÇ¤È±Ç²èÈÇ¤ÇÆüÉÕ¤Ê¤ÉÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±½ã¤Ê¥ß¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
Q¡§
ÉñÂæ¤¬Î©Àî»Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÇÎ©Àî»Ô¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¡§
Ã±½ã¤Ë¼«Ê¬¤¬¤è¤¯Î©Àî¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë»Ò¶¡¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÄø¤è¤¤ÅÔ¿´¤Ç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÅÅÃì¤ÎÀßÄê¤È¤«¤â¤¢¤ÎÊÕ¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£
Åí¸¶¡§
²¿¤è¤ê¥í¥±¥Ï¥ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
±Ê¹¾¡§
¼«Ê¬¤Ï¸½¼Â¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¥í¥±¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ö²ÐÂç²ñ¤Î²ñ¾ì¤â¥·¡¼¥º¥ó³°¤ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³²¼¡§
»ä¤¬ÃÙ¹ï¤·¤Æ¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ë±Ê¹¾¤µ¤ó¤¿¤Á¤òÂÔ¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(¾Ð)
Q¡§
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÀ½ÌÍµ¡¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤ËÀ½ÌÍµ¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚËÜÊÔ±ÇÁü¡Û¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶(COVER) - ¤«¤°¤ä (cv.²ÆµÈ¤æ¤¦¤³) from Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª - YouTube
»³²¼¡§
¤«¤°¤ä¤ÎÀßÄê¤È¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤ó¤Þ¤ÇÆÍ¤µÍ¤á¤ë¡¢ÃË¤ÎÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤êÊý¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÍ¤«¤éºî¤ë¤À¤í¤¦¤È(¾Ð) ¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤ÈËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£º£¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
Q¡§
ºÌÍÕ¤ä¤«¤°¤ä¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³²¼¡§
ºÌÍÕ¤ÏºÇ½é¡Ö¤è¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ä¥Á¥è¡¦¥è¥¦¥«¡¦¥«¥¦¥ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÌ¾Á°¤¬¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡Ö¥ä¡×¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡ÄºÌÍÕ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¼ò´ó¡×¤Ï¡Ö¥µ¥«¥¡×¤È¤â¤è¤á¤Æ¡¢¸µ¥Í¥¿¤ÎÃÝ¼èÊª¸ì¤Ë¤Ç¤ë¡Ö¤µ¤Ì¤¤Î¤ß¤ä¤Ä¤³¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£
¼¡Âè¤Ë¶á¤Å¤¯¡¢¤«¤°¤ä¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£
¸ÅÅµ¤Î¼ø¶È¤Ç¤â¡ÖÃÝ¼èÊª¸ì¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£#GW¤ÏÄ¶¤«¤°¤äÉ± pic.twitter.com/BTdZem8OXB— ¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¸ø¼° (@Cho_KaguyaHime) April 29, 2026
Åí¸¶¡§
¤½¤³¤Ï´ÆÆÄ¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§
¤â¤Ã¤ÈÊÌ¤ÎÌ¾Á°¤À¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Õ¥¸¥ä¥Þ¤ÏÌ¾Á°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¸¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¡£¼ò´óºÌÍÕ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌ¾ÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§
¤«¤°¤ä¤¬¤Ç¤Ã¤«¤¤·ÃÊý´¬¤¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï²¿¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤¢¤ì¤Ï·ÃÊý´¬¤ò°ì¸ý¤Ç¿©¤Ù¤¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢(¸å¤í¤Î¤Õ¤¤â¤É¤·¤Ï)¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¤Ê¤¤¤¾¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤Õ¤¤â¤É¤·¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥Ô¡¼¥Ò¥ã¥é¡×¤È¤¤¤¦¼Âºß¤¹¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï½çÈÖ¤Ë¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È³«¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ó¤Ê³«¤Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ÊÇÙ³èÎÌ¤Ï¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤(¾Ð)
Q¡§
¶Ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò»È¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·ë¹½¸å¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ê¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚËÜÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¡Û¥ï¡¼¥ë¥É¥¤¥º¥Þ¥¤¥ó CPK! Remix (¤«¤°¤ä & ·î¸«¥ä¥Á¥è ver.) - ryo (supercell) from Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª - YouTube
±Ê¹¾¡§
¶Ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ°¤¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§
(¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿)¡Ö¤Ö¤¤¤¢¡¼¤ë¡ª¡×¤Î¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡Ù¥³¥é¥Ü²ó¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¨¥Ó¥í¡¼¥°¤Ç¡Ö¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Ïº£¸å¶ñÂÎÅª¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³²¼¡§
ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹(¾Ð) ¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤ÇÏÂ²ò¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¾å¤Ç¹Ô¤¯¤È¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤¢¤ì¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÆÍÁ³¤¢¤½¤³¤Ç´Ø·¸À¤ÎÏÃ½Ð¤¹¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ª
(°ìÆ±Çú¾Ð)
»³²¼¡§
¤¹¤²¤¨¹¥¤¤À¤Ê¤³¤ì¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤Î¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÆþ¤ì¤Æ¤¿¡£
Åí¸¶¡§
¼ÁÌä¼Ô¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥á¥â¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
»³²¼¡§
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µÓËÜ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ò¸ì¤ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(ºÇ¸å¤Ë²ñ¾ì¤Ç¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ò3¡Á10²ó°Ê¾å¸«¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤òµó¼ê¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ñ¾ì¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬µó¼ê)
Åí¸¶¡§
ËÍ¡¢Â¿Ê¬Æ±»þ»ëÄ°¤â´Þ¤á¤ë¤È6²ó¤°¤é¤¤¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ø¤Á¤Þ¡§
¤½¤¦¡ªÆ±»þ»ëÄ°¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç·ë¶É¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åí¸¶¡§
±þ±ç¾å±é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£³«»Ï0ÉÃ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥í¥Þ¥È¤¢¤ê¤¬¤È¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹æµã¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î±þ±ç¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐ±¦¸å¤í¤Î°ìÈÖ±ü¤ÎÀÊ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡§
¤½¤í¤½¤í»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë°ì¸À¤º¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡£
¤Ø¤Á¤Þ¡§
Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤¬°¦¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡ÖºÌÍÕ¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¹¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
±Ê¹¾¡§
¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤¦¤·¤ÆÂçÀª¤ÎÊý¤ÎÁ°¤Ç¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºîÉÊ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»³²¼¡§
¡Ö¤º¤Ã¤È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝÁêÅö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤â´Ø¤ï¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Åí¸¶¡§
¤Þ¤º¤Ï¸«¹þ¤ß¤Î´Å¤µ¤«¤éÊªÈÎ¤¬Çã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Blu-ray¤âÁý»ºÂÎÀ©¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤òÂè°ì¤Ë°ì½ï¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£