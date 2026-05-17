南あみ、スーパーセーラーウラヌスに変身　※「南あみ」X

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　グラビアアイドルの南あみが16日にXを更新。コスプレを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。

【写真】南あみ、人気アニメのコスプレで美くびれあらわ

　南が「コスプレしてみました〜！どうかな？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には『美少女戦士セーラームーン』に登場するキャラクター「スーパーセーラーウラヌス」に変身した南の姿が収められている。

　彼女の見事なコスプレにファンからは「すご。。。」「8頭身くらいあるんじゃね!?」「惚れ惚れする美しさ」「クオリティ凄！！足長いからより映える」などの声が集まっている。

■南あみ（みなみ あみ）
9月7日生まれ。東京都出身。高身長と童顔の「ギャップ萌え」を武器にグラビア界の超新星と称される。インスタグラムでは、度々かわいすぎるグラビアのオフショットなどを公開している。

引用：「南あみ」X（@amichan_0907）